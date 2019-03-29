П'ять небезпек для Ердогана на муніципальних виборах у Туреччині

Муніципальні вибори в Туреччині відбудуться в неділю, 31 березня. У президента країни Реджепа Таїпа Ердогана та його Партії справедливості та розвитку (ПСР) є причини для занепокоєння - вперше за майже 17 років після їхнього приходу до влади. Як і в 2001 році, знову поглиблюється економічна криза, тільки тепер відповідальність за проблеми в економіці покладають на самого Ердогана. Причому не лише представники опозиції, але й прихильники ПСР.

Упродовж багатьох років ПСР перемагала на всіх турецьких виборах, набираючи в більшості випадків абсолютну більшість голосів. Ці місцеві вибори, однак, можуть стати поворотним пунктом.

Перші вибори під час кризи

Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За цей же період інфляція виросла вдвічі та складає зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. І зростання турецької економіки й надалі уповільнюється - зараз очікується рівень лише в 2,6 відсотка. Для порівняння: ще зовсім недавно, в 2017 році, економіка зросла на 7,4 відсотка. Рівень безробіття в Туреччині складає наразі 11 відсотків. Близько 3,5 мільйона людей не мають трудової зайнятості - найгірший показник за все минуле десятиліття.

Однак замість ефективних антикризових заходів уряд Ердогана обвинувачує в усіх бідах "західні сили", стверджуючи, що до Туреччини застосовують "економічне насильство". Президент не втомлюється повторювати, мовляв, криза закінчиться негайно після виборів. Економісти думають інакше: нинішні проблеми Туреччини - лише верхівка айсберга, і негативний тренд надалі набиратиме сили.

Вибори як "питання виживання"

Ще ніколи муніципальні вибори не привертали до себе настільки великої уваги жителів Туреччини, порівнюваної хіба що з виборами до парламенту країни. "Якщо ПСР піде, країна розвалиться!" - лякає виборців президент Ердоган, який намагається надати голосуванню доленосний характер. Він уже не раз голосно кляв опозиційні партії, звинувачуючи їх у "тероризмі".

Кандидат в мери Анкари Мансур Яваш

Раніше чимало членів прокурдської Партії демократії народів (ПДН) отримали судові вироки за "підтримку тероризму" - їх обвинувачують у зв'язках із забороненою Робітничою партією Курдистану. Тепер для Ердогана це привід підозрювати взагалі всіх прихильників опозиції. Але в Туреччині дедалі частіше лунають голоси протесту - людям не подобаються такі обвинувачення без розбору. У результаті президент дещо пом'якшив риторику, не відмовляючись, по суті, від своїх слів.

ПСР може втратити владу у великих містах

Згідно з останніми соцопитуваннями, у таких великих містах, як Стамбул і Анкара, правляча партія ПСР може втратити владу. Політологи надають цьому особливого символічного значення, адже саме в Стамбулі колись почалося політичне сходження Ердогана. І президент, і керівництво ПСР прекрасно усвідомлюють важливість виборів у цьому місті, висуваючи на пост мера кандидата-важковаговика - екс-прем'єр-міністра Біналі Їлдирима.

Близько дев'яти мільйонів стамбульців мають право голосу. Опитування показують, що шанси на перемогу мають обидва головні кандидати - і Їлдирим від ПСР, і Екрем Імамоглу від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП). Переможе останній - це буде особливо прикрий провал партії влади, що звикла до успіхів.

Кандидати в мери Стамбула Біналі Їлдирим (ліворуч) та Екрем Імамоглу

В Анкарі ситуація більш зрозуміла. Якщо спочатку кандидати від ПСР і НРП йшли голова до голови, то останні опитування свідчать про перевагу опозиційного кандидата Мансура Яваша. Він випереджає в рейтингу чинного мера столиці Мехмета Ожасекі, і відрив стабільно зберігається. Успіх опозиціонерів у цих двох містах, з економічної точки зору найважливіших в Туреччині, може стати сигналом для всієї країни.

Опозиціонерів, які перемогли, - до в'язниці

За три тижні до виборів влада пригрозила кримінальним переслідуванням Мансуру Явашу. На думку оглядачів, це свідчить, наскільки великі побоювання Ердогана втратити кермо влади в столиці Туреччини. Президент публічно застерігає: процес проти Яваша триватиме навіть у тому випадку, якщо він переможе на виборах. Утім, поки ніяких особливих доказів з боку обвинувачення пред'явлено не було.

Така тактика вже приносила Ердогану успіх на сході Анатолії, де демократично обраних представників ПДН звинувачували в "тероризмі", порушували щодо них кримінальні справи, кидали за ґрати, а на звільнені посади ставили і членів ПСР. Такий метод Ердоган застосував у 97 зі 110 населених пунктів на сході і південному сході країни. З того часу в ув'язненні залишаються 40 обраних мерів від прокурдської партії. Прокуратура поки не порушила справу проти Яваша, але цілком імовірно, що в разі перемоги він сяде не в крісло мера, а потрапить до в'язничної камери.

Голосування протесту проти нової системи Ердогана

В останні два роки в Туреччині були проведені адміністративні реформи, що змінили форму управління республікою від парламентської до президентської. Пост прем'єр-міністра взагалі був скасований. Вперше після цього проходять муніципальні вибори. У минулому році головним завданням Ердогана була перемога на президентських виборах будь-якою ціною, що означало виконання його заповітної мрії про одноосібне правління. Він переміг, але лише з невеликою перевагою, набравши 51 відсоток голосів.

Соціологи виходять з того, що ПСР і надалі нестиме значні втрати, що, по суті, буде знаком неприйняття нової системи Ердогана турецькими громадянами. Для опозиції голосування 31 березня - останній шанс схилити виборців на свій бік перед наступними парламентськими і президентськими виборами, запланованими на 2023 рік.