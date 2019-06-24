Біналі Їлдирим - турецький державний та політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Біналі Їлдирим".

Біналі Їлдирим був прем'єр-міністром Туреччини з 2016 до 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.