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Біналі Їлдирим

Біналі Їлдирим - турецький державний та політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Біналі Їлдирим".

Біналі Їлдирим був прем'єр-міністром Туреччини з 2016 до 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Демократія у Туреччині все ще жива

Коментар: Демократія у Туреччині все ще жива 24.06.2019

На повторних виборах мера Стамбула кандидат від опозиційної НРП Екрем Імамоглу суттєво випереджає представника правлячої ПСР Біналі Їлдирима. Це є важливою перемогою для турецької демократії, впевнений Еркан Арікан.

На повторних виборах мера в Стамбулі знов переміг опозиційний кандидат

На повторних виборах мера в Стамбулі знов переміг опозиційний кандидат 23.06.2019

Представник опозиційної Народно-республіканської партії Екрем Імамоглу знов переміг на виборах міського голови у Стамбулі. Кандидат від правлячої партії Біналі Їлдирим вже визнав свою поразку.
У Стамбулі розпочалися повторні вибори мера

У Стамбулі розпочалися повторні вибори мера 23.06.2019

У Стамбулі знову вибирають міського голову. У травні на виборах мера перемогу здобув опозиціонер Екрем Імамоглу, але виборча комісія анулювала результати голосування.
В Анкарі на виборах мера лідирує представник опозиції

В Анкарі на виборах мера лідирує представник опозиції 31.03.2019

У столиці Туреччини на муніципальних виборах мера лідирує представник опозиції, тоді як у Стамбулі перемагає представник партії президента Ердогана.
П'ять небезпек для Ердогана на муніципальних виборах у Туреччині

П'ять небезпек для Ердогана на муніципальних виборах у Туреччині 30.03.2019

Турецька опозиція претендує на перемогу в Стамбулі та Анкарі - двох найбільших містах країни. Для правлячої партії та президента це може стати першою серйозною поразкою за 17 років.
Сирійські урядові війська евакуювалися з аеропортів та авіабаз - спостерігачі

Сирійські урядові війська евакуювалися з аеропортів та авіабаз - спостерігачі 11.04.2018

Через загрозу американського ракетного обстрілу сирійські військові евакуювалися з аеропортів та авіабаз країни. Дамаск називає погрози Дональда Трампа "безглуздими".
Туреччина розраховує на участь Німеччини у виробництві танків Altay

Туреччина розраховує на участь Німеччини у виробництві танків Altay 18.02.2018

Турецький прем'єр Біналі Їлдирим після звільнення журналіста Деніза Юджеля розраховує на участь німецьких компаній у спільному виробництві танків Altay. Від цього виграють обидві країни, переконаний він.
Анкара закликала Берлін обирати між дружбою з Туреччиною та путчистами

Анкара закликала Берлін "обирати між дружбою з Туреччиною та путчистами" 16.05.2017

Німеччині слід обирати між дружніми відносинами з урядом Туреччини та підтримкою прихильників проповідника Фетуллаха Гюлена, заявив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим.
Турецька опозиція оскаржує результати референдуму

Турецька опозиція оскаржує результати референдуму 18.04.2017

Головна опозиційна партія Туреччини подала заяву на оскарження результатів референдуму щодо розширення повноважень президента Ердогана. Міжнародні спостерігачі перед цим заявляли про численні порушення.
Ердоган: Туреччина ухвалила на референдумі історичне рішення

Ердоган: Туреччина ухвалила на референдумі "історичне рішення" 16.04.2017

Президент Туреччини вважає, що його країна реалізувала на референдумі "найважливішу реформу за свою історію". Окрім того, він оголосив, що може винести на народне голосування питання смертної кари.
Туреччина завершила воєнну операцію Щит Євфрату в Сирії

Туреччина завершила воєнну операцію "Щит Євфрату" в Сирії 29.03.2017

Сили, задіяні в операції, нині контролюють 2000 квадратних кілометрів у Сирії та більше не межують з територією "Ісламської держави", зазначили в Анкарі.
Нідерланди закликали своїх громадян бути обережними в Туреччині

Нідерланди закликали своїх громадян бути обережними в Туреччині 13.03.2017

У МЗС Нідерландів вказали на зростання напруги в відносинах двох держав та попередили своїх громадян щодо поїздок до Туреччини.

Глава МВС ФРН виступив проти агітації турецьких політиків у Німеччині

Глава МВС ФРН виступив проти агітації турецьких політиків у Німеччині 13.03.2017

Турецьким агітаційним кампаніям "не місце в Німеччині", наголосив міністр. Утім, необхідно розумно зважити, чи слід забороняти в'їзд до країни турецьким політикам, додав де Мезьєр.
Франція закликала Туреччину та країни ЄС владнати конфлікт

Франція закликала Туреччину та країни ЄС владнати конфлікт 12.03.2017

МЗС Франції застерегло Анкару від провокацій та подальшої ескалації дипломатичного конфлікту. Тим часом глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив у французькому Меці.

Туреччина погрожує Нідерландам жорсткими заходами

Туреччина погрожує Нідерландам жорсткими заходами 12.03.2017

Глава турецького уряду Біналі Їлдирим пообіцяв Нідерландам "якнайжорсткіші" дії у відповідь на перешкоджання виступу турецької міністерки у справах сім'ї в Роттердамі.
Меркель та Їлдирим провели розмову щодо зняття напруженості у відносинах країн

Меркель та Їлдирим провели розмову щодо зняття напруженості у відносинах країн 04.03.2017

Турецький прем'єр назвав телефонну розмову з канцлеркою "продуктивною". Він підтвердив зустріч глав МЗС Туреччини і Німеччини наступного тижня.
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