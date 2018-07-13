 Пучдемон заснував новий рух за незалежність Каталонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

Пучдемон заснував новий рух за незалежність Каталонії

Колишній і нинішній очільники каталонського уряду Карлес Пучдемон та Жоакім Торра оголосили про створення нового сепаратистського руху, який об'єднає прихильників відділення Каталонії від Іспанії.

Карлес Пучдемон оголосив про створення нового руху за незалежність Каталонії

Карлес Пучдемон оголосив про створення нового руху за незалежність Каталонії

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон і нинішній прем'єр Жоакім Торра оголосили про створення нового руху, який повинен об'єднати всіх прихильників незалежності регіону. Про це вони повідомили на зібранні у Барселоні в понеділок, 16 липня.

Новий рух отримав назву "Національний заклик до республіки". "Ми повинні продовжувати боротьбу, попри невиправдані репресії ми маємо далі йти до Каталонської республіки", - заявив Пучдемон, який перебуває під підпискою про невиїзд у Німеччині і брав участь у заході через відеозв'язок. За його словами, восени з нового руху повинна утворитися партія, яка об'єднає прихильників відділення Каталонії від Іспанії, передає агенція dpa. Її ціллю буде створення "незалежної держави в формі республіки". Пучдемон запросив усіх зацікавлених приєднатися до руху.

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Понад сто тисяч людей вийшли на вулиці каталонської столиці з вимогою звільнити з-під варти лідерів сепаратистського руху та повернути додому втікачів, яким в Іспанії загрожує кримінальне переслідуваня. (15.07.2018)

Німеччина може видати Іспанії колишнього очільника каталонського регіонального уряду Карлеса Пучдемона у справі про розтрату державних коштів, вирішив Вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну. (12.07.2018)

Зараз в Каталонії діє щонайменше три партії, що виступають за незалежність від Мадрида, відзначає агентство AFP. На останніх парламентських виборах в регіоні три партії, що виступають за самостійність Каталонії, сумарно здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті. Однак найбільше голосів отримала партія "Громадяни", яка виступає за єдність регіону з Іспанією.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до каталонського парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.

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