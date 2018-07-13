Пучдемон заснував новий рух за незалежність Каталонії

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон і нинішній прем'єр Жоакім Торра оголосили про створення нового руху, який повинен об'єднати всіх прихильників незалежності регіону. Про це вони повідомили на зібранні у Барселоні в понеділок, 16 липня.

Новий рух отримав назву "Національний заклик до республіки". "Ми повинні продовжувати боротьбу, попри невиправдані репресії ми маємо далі йти до Каталонської республіки", - заявив Пучдемон, який перебуває під підпискою про невиїзд у Німеччині і брав участь у заході через відеозв'язок. За його словами, восени з нового руху повинна утворитися партія, яка об'єднає прихильників відділення Каталонії від Іспанії, передає агенція dpa. Її ціллю буде створення "незалежної держави в формі республіки". Пучдемон запросив усіх зацікавлених приєднатися до руху.

Зараз в Каталонії діє щонайменше три партії, що виступають за незалежність від Мадрида, відзначає агентство AFP. На останніх парламентських виборах в регіоні три партії, що виступають за самостійність Каталонії, сумарно здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті. Однак найбільше голосів отримала партія "Громадяни", яка виступає за єдність регіону з Іспанією.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до каталонського парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.