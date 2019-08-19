Путін та Ердоган заявили про прагнення "нормалізувати" ситуацію в Ідлібі

Росія та Туреччина погодили подальші кроки у боротьбі проти "терористичних груп" у сирійській провінції Ідліб. Про це після зустрічі із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у вівторок, 27 серпня заявив його російський колега Володимир Путін.

"Намітили з президентом Туреччини додаткові спільні заходи для нейтралізації терористичних осередків в Ідлібі і нормалізації обстановки у цій зоні і, як наслідок, у Сирії в цілому", - заявив Путін за підсумком перемовин, що відбулися в місті Жуковському під Москвою, цитує агентство новин "Інтерфакс".

Однак обидва президенти так і не конкретизували, про які саме кроки їм вдалося домовитися, зазначає агентство dpa.

Водночас Ердоган на спільній пресконференції звинуватив сирійські урядові війська у бомбардуванні цивільних об'єктів в зоні деескалації в Ідлібі та заявив, що з травня понад 500 осіб вже загинули, близько 1200 людей було поранено, а сотні тисяч іжителів провінції "були змушені залишити свої домівки".

Також Ердоган заявив, що ситуація ускладнилася настільки, що це створює небезпеку для турецьких військових.

Наприкінці квітня цього року урядові війська Сирії разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб та Хама. Це призвело до зростання напруженості між Москвою та Анкарою, які підтримують різні сторони протистояння у сирійській громадянській війні. Наступ сирійських військ за підтримки російської авіації фактично порушив угоду про створення "зони деескалації", яка була досягнута за участі двох країн. На даний момент сирійські війська просунулися до районів, в яких розташовані спостережні пункти турецьких військових.

11 серпня стало відомо, що сирійська урядова армія захопила стратегічно важливе місто Аль-Хобейт, розташоване поблизу Хан-Шейхуна. Захоплення Аль-Хобейта стало найпомітнішим успіхом армії Асада від початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому, заявили у Центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні.

За даними спостерігачів, з початку наступу в Ідлібі внаслідок дій урядових військ та російської авіації загинули щонайменше 730 мирних жителів. В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань кількість жертв серед цивільних внаслідок бойових дій за цей період оцінюють у понад 500 осіб.