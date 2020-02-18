 Путін пропонує Білорусі компенсацію втрат від податкового маневру - Лукашенко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Путін пропонує Білорусі компенсацію втрат від податкового маневру - Лукашенко

Москва пообіцяла Мінську компенсувати 300 мільйонів доларів втрат від податкового маневру Росії під час поставок нафти в Білорусь, повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко (архівне фото)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про пропозицію російського колеги Володимира Путіна щодо компенсації Мінську бюджетних втрат від так званого податкового маневру на поставки нафти. Заяву про це Лукашенко зробив у п'ятницю, 21 лютого.

За словами Лукашенка, Путін пропонує зробити це за рахунок збереження премії російським нафтовим компаніям у ціні поставок. "Якщо ми торік отримували від мита один мільярд доларів, припустимо, а в цьому році за рахунок зниження цього самого мита - воно ж увесь час знижується - отримаємо, припустимо, 700 мільйонів. Він (Володимир Путін. - Ред.) сказав: ми 300 мільйонів компенсуємо. У тому числі за рахунок премій компаніям", - заявив Лукашенко, якого цитує білоруське держагентство БелТА.

DW.COM

Білорусь готова почати відбір російської нафти в разі, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі". Лукашенко також нагадав, що РФ не компенсувала витрати від постачань забрудненої нафти в 2019 році. (14.02.2020)

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За словами Лукашенка, Росія збереже торішні фінансові умови поставок нафти до Білорусі. "Росія готова нам зберегти торішній фінансовий рівень щодо нафти. Ну, хоч якийсь рух вперед. Ми зараз порахуємо це все. Але підрахунок цей практично не має жодного значення. Тому що іншого варіанту поки немає з боку Росії", - сказав президент Білорусі.

Лукашенко також повідомив, що російські нафтові компанії не погоджувалися на поставки чорного золота в Білорусь за світовими цінами. "Просили, щоб ми торгували за світовою ціною нафти. Але компанії на це не погоджувалися. До світової ціни вони ще просили додати 12 доларів премії. Тому що у нас, бачте, маржинальні ринки - Європи, України, білоруський ринок", - сказав він. 

Білоруський президент вважає, що запропонована Путіним схема - "це хоч якийсь шлях до розв'язки тих суперечок". Він також додав, що російський президент запропонував йому "формулу порахувати" втрати Білорусі до рівня минулого року від зменшення мита в 2020 році.

Після телефонної розмови з Путіним Лукашенко доручив прем'єр-міністру країни Сергію Румасу досягти угод з російською стороною щодо поставки нафти в Білорусь.

Нагадаємо, минулого тижня Лукашенко заявив про готовність почати відбір російської транзитної нафти, якщо Росія не виконає поставки в "затвердженому обсязі" в два мільйони тонн на місяць.

Раніше в Мінську заявляли про наміри купувати нафту в інших країн і транспортувати її територією країн Балтії або через український нафтопровід "Одеса-Броди".

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