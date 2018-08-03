Путін прибуде до Німеччини для зустрічі з Меркель 18 серпня

Президент Росії Володимир Путін у суботу, 18 серпня, прибуде до Німеччини для зустрічі з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Про це в понеділок, 13 серпня, у Берліні повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Зустріч заплановано на 18 годину вечора у замку Мезеберґ - гостьовому будинку німецького уряду, розташованому за 70 кілометрів на північ від Берліна. Серед тем "детальної розмови", за словами Зайберта, - конфлікт у Сирії, ситуація на Сході України та енергетичні питання.

З огляду на суперечливий проект "Північний потік-2" Зайберт знову наголосив, що для німецького уряду важливим є збереження Україною транзиту російського газу до Європи, повідомляє агентство Reuters.

Востаннє Меркель та Путін зустрічалися в травні цього року в російському Сочі.