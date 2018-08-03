 Путін прибуде до Німеччини для зустрічі з Меркель 18 серпня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

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Новини

Путін прибуде до Німеччини для зустрічі з Меркель 18 серпня

Серед тем розмови Анґели Меркель та Володимира Путіна - конфлікт у Сирії, ситуація на Сході України та енергетичні питання.

Анґела Меркель та Володимир Путін під час зустрічі в Сочі 18 травня 2018 року

Анґела Меркель та Володимир Путін під час зустрічі в Сочі 18 травня 2018 року

Президент Росії Володимир Путін у суботу, 18 серпня, прибуде до Німеччини для зустрічі з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Про це в понеділок, 13 серпня, у Берліні повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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Зустріч заплановано на 18 годину вечора у замку Мезеберґ - гостьовому будинку німецького уряду, розташованому за 70 кілометрів на північ від Берліна. Серед тем "детальної розмови", за словами Зайберта, - конфлікт у Сирії, ситуація на Сході України та енергетичні питання.  

З огляду на суперечливий проект "Північний потік-2" Зайберт знову наголосив, що для німецького уряду важливим є збереження Україною транзиту російського газу до Європи, повідомляє агентство Reuters.

Востаннє Меркель та Путін зустрічалися в  травні цього року в російському Сочі.

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