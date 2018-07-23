Путін пообіцяв російському флоту цього року 26 нових кораблів

Військово-морський флот (ВМФ) Росії отримає цього року 26 нових кораблів. Про це в неділю, 29 липня, заявив президент РФ Володимир Путін у Санкт-Петербурзі на прийомі з нагоди дня ВМФ. У місті також відбувся парад кораблів.

"Загалом за 2018 рік флот має отримати 26 нових кораблів, катерів та суден, в тому числі чотири кораблі з ракетним комплексом "Калібр", - цитує Путіна агентство "Інтерфакс". Президент РФ також зазначив, що російський флот уже отримав цього року вісім суден, в тому числі вісім надводних кораблів, один катер та три судна забезпечення.

Нагадаємо, що Росія використовувала ракети "Калібр" під час військової операції в Сирії. На російській базі в сирійському Тартусі 29 липня також відбувся парад з нагоди дня ВМФ. У ньому взяли участь два ракетні кораблі, підводний човен та судна забезпечення, повідомило агентство "Інтерфакс".