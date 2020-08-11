Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу

Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 11 серпня, повідомив, що перша у світі вакцина від коронавірусу зареєстрована в Росії. За його словами, вона формує стійкий імунітет.

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"Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше у світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції", - сказав Путін під час відеоконференції з членами уряду, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Він попросив міністра охорони здоров'я РФ Михайла Мурашка проінформувати про цю вакцину, але при цьому зауважив: "Хоча знаю, що вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий, повторюю: пройшла всі необхідні перевірки". За словами Путіна, одна з його доньок вакцинувалася від коронавірусу.

Зареєстровану вакцину розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. М.Ф. Гамалії МОЗ Росії.

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Нагадаємо, у червні віцепрем'єрка РФ Тетяна Голікова заявила про можливу реєстрацію вакцини від коронавірусу в серпні та початок промислового виробництва у вересні. Йшлося саме про вакцину центру імені Гамалії.

Критика швидкого допуску вакцини

Випробування вакцини в Росії проводили на віськовослужбовцях, а також на співробітниках центру епідеміології. Іноземні експерти висловлювали стурбованість через прискорені темпи випробувань вакцини в Росії, а також незначну кількість людей, які брали участь у випробуваннях. Допуск вакцини до наявних результатів великих клінічних досліджень суперечить міжнародній практиці. На цьому наполягала і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє агенція новин dpa.

Допуск вакцини без масштабних даних третьої фази випробувань, в яких би брали участь кілька тисяч піддослідних, виглядає ризикованим, заявив Клаус Чихутек (Klaus Cichutek), керівник профільного в Німеччині Інституту імені Пауля Ерліха. На цьому етапі, за його словами, можуть бути виявлені рідкісні побічні ефекти, а кількість піддослідних становить від кількох тисяч до десяти тисяч. У Німеччині допуск вакцини можливий лише по завершенні останньої фази.

Розробка вакцини у світі

Нагадаємо, у світі існує понад 170 проєктів, у яких дослідники розробляють вакцину від коронавірусу. Над розробкою працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великобританії, Франції, США, Китаї та інших країнах.

31 липня Європейська Комісія завершила попередні переговори із французькою фармацевтичною компанією Sanofi щодо купівлі вакцини проти коронавірусу в разі її успішної розробки.

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Надані кошти будуть авансовим внеском за вакцини, які країни ЄС фактично купуватимуть пізніше. Згідно з поточними планами, Sanofi має намір подати заявку на допуск своєї вакцини в червні 2021 року.

У червні чотири країни ЄС уклали контракт на купівлю 300 мільйонів доз майбутньої вакцини з британською компанією AstraZeneca, яка займається розробкою вакцини спільно з Оксфордським університетом.

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