 Путін заявив, що вбитий у Берліні чеченець - організатор вибухів у московському метро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

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Новини

Путін заявив, що вбитий у Берліні чеченець - організатор вибухів у московському метро

Володимир Путін стверджує, що вбитий у Берліні чеченець був організатором вибухів у метро Москви. Президент РФ додав, що його країна відповість Німеччині на видворення дипломатів дзеркальними заходами.

Поліція на місці вбивства Зелімхана Хангошвілі в берлінському парку, 23 серпня

Поліція на місці вбивства Зелімхана Хангошвілі в Берліні, 23 серпня

Президент Росії Володимир Путін у ніч на вівторок, 10 грудня, вперше прокоментував вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, здійснене у серпні в центрі Берліна. Він назвав убитого бойовиком і вбивцею і звинуватив його в організації терактів у Москві.

"Ця людина була у нас розшуку, це бойовик. Причому дуже жорстка і кривава людина - тільки в одній з "акцій", в яких він взяв участь, ним було вбито 98 осіб. Він був одним із організаторів вибухів у московському метро", - заявив Путін на пресконференції за підсумками саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

За словами Путіна, російська сторона неодноразово просила про видачу Хангошвілі, але не знайшла "взаєморозуміння" з німецькими колегами.

Анґела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (праворуч) у Парижі

Володимир Путін (праворуч) заявив, що вбитий у Берліні чеченець був організатором вибухів у московському метро

Президент Росії відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі могли бути причетні російські спецслужби. Він наголосив, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно".

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Вислання пов'язане з резонансним вбивством у Берліні, до якого на думку ФРН, причетна РФ. Розслідування вбивства колишнього чеченського бойовика в Берліні взяла на себе Федеральна прокуратура ФРН. (04.12.2019)

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Видворення російських дипломатів Путін назвав "некоректним" і заявив, що "неписані закони" вимагають здійснення дзеркальних заходів. "Ви вислали наших дипломатів, ми висилаємо ваших. Ось і все", - заявив Путін, зазначивши, що "не думає", що в російсько-німецьких відносинах через цю подію "повинна виникнути якась криза".

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) в Парижі заявила, що на двосторонніх переговорах з Путіним той запевнив її, що Росія допоможе в розслідуванні вбивства Хангошвілі.

Застрелений у центрі Берліна

Колишній чеченський польовий командир Зелімхан Хангошвілі був застрелений в парку Малий Тіргартен в центрі Берліна 23 серпня. Російська влада оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. У Німеччині чоловік шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів.

Імовірного вбивцю Зелімхана Хангошвілі затримали того ж дня завдяки свідченням очевидців. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Портал журналістських розслідувань The Insider 3 грудня повідомив про те, що "Вадим Соколов" - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого Росія оголошувала в розшук через Інтерпол у 2014 році.

4 грудня розслідування вбивства взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише за наявності підозри в тому, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. Як повідомила пресслужба відомства, німецькі слідчі органи перевірять підозри в можливій причетності державних органів РФ або Чечні до організації вбивства Хангошвілі. МЗС ФРН оголосило двох співробітників російського посольства персонами нон ґрата.

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Чи причетні російські спецслужби до вбивства в Берліні (06.09.2019)

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