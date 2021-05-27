 Путін заявив про завершення прокладання першої нитки ″Північного потоку - 2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2021

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Путін заявив про завершення прокладання першої нитки "Північного потоку - 2"

"Газпром" готовий до заповнення "Північного потоку - 2" газом, повідомив президент Росії на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін

Прокладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік - 2" завершено, заявив президент РФ Володимир Путін на пленарній сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) у п'ятницю, 4 червня.

"Дві з половиною години тому успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік - 2", робота над другою ниткою триває. Лінійна робота цілком, включно з морською ділянкою, закінчена", - зазначив він. Труби підведені з німецької та російської сторони, "потрібно їх підняти і зварити", але "саме прокладання завершене", - запевнив Путін.

За його словами, також готова російська лінійна частина газового маршруту до компресорної станції "Слов'янська" в Ленінградській області. "Газ на "Слов'янську" подано. Таким чином "Газпром" готовий до заповнення газом "Північного потоку - 2", - заявив Путін.

Президент РФ зазначив, що сподівається на закінчення другої нитки газопроводу протягом двох місяців. Він сказав, що "Газпром" готовий до поставок газу по "Північному потоку - 2". За його словами, все залежить від німецького регулятора.

Росія хоче наростити постачання газу в Європу 

Росія має намір наростити постачання газу в Європу на 50 мільярдів кубометрів за десять років, повідомив Володимир Путін,

"Ми виходимо з того, що постачання в Європу зростатимуть", - сказав президент Росії. Він також заявив про можливість завантажувати газотранспортну систему України й надалі. Водночас він сказав, що для цього "потрібна воля Києва до нормальних економічних відносин" ,  цитує агентство "Інтерфакс".

За твердженнями Путіна, Україна монопольно завищує ціни на транзит газу, знижуючи привабливість свого транзиту. Путін додав, що у 2021 році експорт російського газу в Європу може знову перевищити 200 мільярдів кубуметрів.

Німецькі екологи просять відкликати дозвіл на експлуатацію

2 червня німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) закликала владу Німеччини "з міркувань захисту клімату" відкликати дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2".

"Хоча трубопровід є найбільшим проєктом, пов'язаним з вуглеводневою сировиною в Європі, його вплив на кліматичні цілі не перевірили під час процедури затвердження проєкту", - йшлося в обґрунтуванні. У зв'язку з цим DUH закликала провести відповідну перевірку і "припинити подальше будівництво трубопроводу на цей період".

Через "Північний потік - 2" планується щорічно поставляти 55 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини. За даними Nord Stream 2 AG, на кінець березня було укладено 95 відсотків газопровідної магістралі, тоді залишалося прокласти лише 93 кілометри труб в данських водах і 28 кілометрів - в німецьких.

США, Україна та балтійські країни активно виступають проти проєкту, побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон ввів санкції відносно фірм, що беруть участь у спорудженні трубопроводу. Водночас уряд Німеччини підтримує "Північний потік - 2", хоча в країні є чимало критиків цього проєкту. 

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