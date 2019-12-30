Путін затвердив новий уряд Росії: Лавров, Новак та Шойгу зберегли посади

Майже за тиждень після відставки попереднього російського уряду у вівторок, 21 січня, президент РФ Володимир Путін призначив новий склад кабінету міністрів. Міністр закордонних справ Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу зберегли свої посади і в новому уряді. Укази про призначення міністрів опубліковані на сайті Кремля.

Міністерські портфелі залишилися і в очільників міністерства енергетики Олександра Новака та фінансів Антона Сілуанова, а також ще в кількох посадовців. Першим віце-прем'єром уряду РФ під керівництвом Михайла Мішустіна став Андрій Белоусов. Крім нього, у російського прем'єра буде ще вісім заступників.

Нагадаємо, 15 січня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв повідомив, що російський уряд піде у відставку. Про це рішення було оголошено після пропозиції Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ. За словами Медвєдєва, у пропозиції було позначено "цілий ряд фундаментальних змін до конституції РФ" і "важливі пріоритети роботи в країні на найближчий рік".

Того ж дня Путін вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру керівника Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра, а 16 січня Держдума Росії більшістю голосів схвалила його призначення.