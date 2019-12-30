Путін затвердив новий уряд Росії: Лавров, Новак та Шойгу зберегли посади

Президент Росії Володимир Путін затвердив склад нового уряду РФ під керівництвом Михайла Мішустіна. Глава МЗС Сергій Лавров, міністр енергетики Олександр Новак та міністр оборони Сергій Шойгу зберегли свої посади.
Майже за тиждень після відставки попереднього російського уряду у вівторок, 21 січня, президент РФ Володимир Путін призначив новий склад кабінету міністрів. Міністр закордонних справ Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу зберегли свої посади і в новому уряді. Укази про призначення міністрів опубліковані на сайті Кремля.
Міністерські портфелі залишилися і в очільників міністерства енергетики Олександра Новака та фінансів Антона Сілуанова, а також ще в кількох посадовців. Першим віце-прем'єром уряду РФ під керівництвом Михайла Мішустіна став Андрій Белоусов. Крім нього, у російського прем'єра буде ще вісім заступників.
Нагадаємо, 15 січня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв повідомив, що російський уряд піде у відставку. Про це рішення було оголошено після пропозиції Володимира Путіна внести зміни до конституції РФ. За словами Медвєдєва, у пропозиції було позначено "цілий ряд фундаментальних змін до конституції РФ" і "важливі пріоритети роботи в країні на найближчий рік".
Того ж дня Путін вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру керівника Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра, а 16 січня Держдума Росії більшістю голосів схвалила його призначення.