 Путін запевняє, що не відмовляється від контактів із Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

Путін запевняє, що не відмовляється від контактів із Зеленським

Своє рішення не вітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах Володимир Путін пояснив недружньою риторикою останнього щодо Росії. Утім, президент РФ сподівається коли-небуть познайомитися з українським колегою.

Путін у дискусії на економічному форумі в Санкт-Петербурзі не оминув увагою й стосунки із Зеленським

Путін у дискусії на економічному форумі в Санкт-Петербурзі не оминув увагою й стосунки із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін висловив надію рано чи пізно познайомитися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Путін заявив у п'ятницю, 7 червня, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Я не знаю цієї людини, сподіваюся, ми коли-небудь познайомимося. Судячи з усього, він хороший фахівець у тій галузі, в якій колись працював, - він хороший актор. (…) Але одна справа - грати когось, а інша - бути кимось", - сказав Путін, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Путін стверджує, що аби займатися державними справами, потрібні й інші якості, аніж акторський талант: "досвід, знання, вміння побачити головні проблеми і знайти інструменти їхнього вирішення, вміти зібрати дієздатних людей в одну команду (...) і, що дуже важливо - пояснювати мільйонам людей мотиви своєї поведінки при ухваленні цих рішень". Але найголовніше, запевнив хазяїн Кремля, - "мати мужність і характер брати на себе відповідальність за наслідки цих рішень".

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"Я не кажу, що у пана Зеленського немає цих якостей, вони цілком можуть бути - ну, досвіду може не вистачати, але це, як кажуть, справа наживна. Чи є всі інші якості у нього, які я перерахував? Цілком можливо, але я цього не знаю ", - сказав Путін.  На його думку, Зеленський як політичний діяч "поки ніяк себе не проявив".

"Те, що ми бачимо, - суперечливі висловлювання. У ході передвиборної кампанії одне, після виборів - інше", - зазначив Путін.

Не привітав з перемогою на виборах, але готовий співпрацювати

Путін пояснив рішення не вітати Володимира Зеленського з обранням на пост президента недружньою риторикою останнього щодо Росії. Але водночас він запевнив, що готовий до контактів з новим президентом України. "Він досі продовжує певну риторику, називає нас ворогами, агресорами. Він має якось визначитися в тому, чого він хоче домогтися ", - сказав Путін.

"Ми не відмовляємося від контактів, будемо працювати з ним", - запевнив російський президент. На запитання модератора, чому б не зробити "маленький красивий жест" і не зустрітися із Зеленським без жодних умов, Путін відповів: "А я що, хіба відмовлявся? Мені ніхто не пропонував".

Нагадаємо, під час свого візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський наголошував, що одним з його головних завдань на посту президента є протидія російській агресії.

Путін та Зеленський вже обмінювалися словесними випадами у ситуації, що склалася навколо рішення російського президента стосовно спрощеної видачі російських паспортів жителям ОРДЛО. 

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