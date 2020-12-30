Путч у Туреччині – спроба невдалого державного перевороту 15 липня 2016 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Путч у Туреччині". Ввечері 15 липня 2016 року в Туреччині була вчинена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан та комендантську годину. На ранок 16 липня стало зрозуміло, що путч придушено. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.