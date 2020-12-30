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Путч у Туреччині

Путч у Туреччині – спроба невдалого державного перевороту 15 липня 2016 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Путч у Туреччині". Ввечері 15 липня 2016 року в Туреччині була вчинена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан та комендантську годину. На ранок 16 липня стало зрозуміло, що путч придушено. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Спроба перевороту у Туреччині 2016 року: вироки винесли ще 120 особам

Спроба перевороту у Туреччині 2016 року: вироки винесли ще 120 особам 30.12.2020

У Туреччині за причетність до спроби військового перевороту кількість засуджених до довічного ув'язнення подолала позначку у 500 осіб.

Суд у Туреччині пожиттєво ув'язнив 121 особу за звинуваченням у причетності до путчу

Суд у Туреччині пожиттєво ув'язнив 121 особу за звинуваченням у причетності до путчу 26.06.2020

Суд у Туреччині пожиттєво ув'язнив 121 людину. Їх звинувачували, зокрема, у спробі "повалення конституційного ладу" під час невдалої спроби путчу в країні у 2016 році.
До чого в Туреччині призвели масові звільнення після спроби путчу

До чого в Туреччині призвели масові звільнення після спроби путчу 24.01.2020

Понад 130 тисяч бюджетників втратили роботу під час масових чисток у Туреччині після спроби держперевороту в 2016 році. Їм досі вкрай складно знайти працю й отримати кредит. Репортаж DW.
У Туреччині затримали 295 військових, підозрюваних у зв'язках з Гюленом

У Туреччині затримали 295 військових, підозрюваних у зв'язках з Гюленом 22.02.2019

Турецька влада санкціонувала арешт 295 військових, яких підозрюють у зв'язках з рухом проповідника Гюлена. Його Анкара звинувачує в організації путчу в 2016 році.
За що немовлята сидять у тюрмах (відео)

За що немовлята сидять у тюрмах (відео) 29.01.2019

За ґратами у Туреччині перебувають близько 700 малюків разом зі своїми мамами, переважно політичними бранками. На вихідні дітей відпускають на волю до батьків. Таке подвійне життя завдає глибоких травм дитячій психіці.
Глава МЗС Туреччини: Трамп пообіцяв Ердогану видати Гюлена

Глава МЗС Туреччини: Трамп пообіцяв Ердогану видати Гюлена 16.12.2018

Дональд Трамп нібито погодився видати Анкарі ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року, заявив голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.
Туреччина хоче арештувати журналіста Джана Дюндара, що мешкає у ФРН

Туреччина хоче арештувати журналіста Джана Дюндара, що мешкає у ФРН 06.12.2018

Стамбульський суд видав ордер на арешт колишнього головного редактора газети Cumhuriyet Джана Дюндара, який зараз мешкає в ФРН. Його обвинувачують у підбурюванні до протестів у 2013 році.
Туреччина, Росія, Франція і ФРН проведуть саміт щодо Сирії

Туреччина, Росія, Франція і ФРН проведуть саміт щодо Сирії 29.07.2018

Чотиристоронню зустріч щодо ситуації у Сирії планується провести у вересні. Туреччина також попередила США, що в її особі Вашингтон ризикує втратити серйозного партнера.
Туреччина призупинила дію угоди з Грецією щодо повернення біженців

Туреччина призупинила дію угоди з Грецією щодо повернення біженців 07.06.2018

Туреччина призупинила виконання угоди про реадмісію біженців із Грецією, оскільки та відмовилася екстрадувати вісьмох турецьких солдатів на батьківщину. Останніх в Анкарі вважають причетними до путчу 2016 року.
Спецслужби Туреччини полювали на прихильників Гюлена у 18 країнах

Спецслужби Туреччини полювали на прихильників Гюлена у 18 країнах 05.04.2018

Турецькі спецслужби доправили на батьківщину з-за кордону близько 80 прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого влада вважає організатором невдалого путчу 2016 року. Їх знайшли у 18 різних країнах світу.
Німеччина стала частіше схвалювати клопотання турків про притулок

Німеччина стала частіше схвалювати клопотання турків про притулок 03.03.2018

У січні 2018 року чотири з десяти заяв турків з проханням про притулок Німеччина задовольнила. Відсоток схвалень зростає останні півтора року.

Туреччина арештувала двох грецьких військових за підозрою в шпигунстві

Туреччина арештувала двох грецьких військових за підозрою в шпигунстві 02.03.2018

Суд у Туреччині взяв під варту двох грецьких військових, які перейшли кордон між країнами. В Греції стверджують, що вони заблукали через погану погоду.
Ми стали найвідомішими в'язнями у світі. Бо люди бачать цю дурну несправедливість

"Ми стали найвідомішими в'язнями у світі. Бо люди бачать цю дурну несправедливість" 17.02.2018

Ці слова засудженого у Туреччині до довічного ув'язнення журналіста Ахмета Алтана переказала світу його донька.

Деніз Юджель: рік тюрми без суду і слідства

Деніз Юджель: рік тюрми без суду і слідства 16.02.2018

Більше року провів у турецькій тюрмі журналіст Die Welt Деніз Юджель, який має подвійне німецько-турецьке громадянство. Юджеля звільнили на тлі спроб Анкари нормалізувати відносини з Берліном.

У Туреччині відновили на посадах 1800 звільнених після путчу держслужбовців

У Туреччині відновили на посадах 1800 звільнених після путчу держслужбовців 12.01.2018

Держслужбовців у Туреччині звільнили за завантаження месенджера, яким нібито користувалися прибічники Гюллена. Пізніше влада виявила, що додаток завантажився без їхньої згоди, і відновила службовців на посадах.
Ще понад 2,7 тисячі держслужбовців звільнено у Туреччині

Ще понад 2,7 тисячі держслужбовців звільнено у Туреччині 24.12.2017

Як і в попередніх звільненнях, приводом стали підозри у причетності до путчу. Загалом у Туреччині без роботи залишилися понад 150 тисяч службовців.
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