Пряник та батіг для "євроблях": чи спрацюють ухвалені Радою зміни

В Україні діятиме нова формула розрахунку податку на ввезені з-за кордону автомобілі. Верховна Рада у четвер, 8 листопада, у другому читанні ухвалила два законопроекти, які вносять зміни до податкового та митного кодексів, які, з одного боку, зменшують ставки акцизу на транспортні засоби, а з іншого - посилюють контроль за незареєстрованими в Україні автівками. В цей час під стінами парламенту мітингували власники нерозмитнених автомобілів, яких в Україні в народі називають "євробляхами". Для цієї категорії водіїв депутати запропонували особливі умови.

На ухвалення цих змін багато хто чекав, адже проблема розмитнення автомобілів, які завозяться в Україну, стоїть гостро вже кілька років. Надвисокі існуючі акцизи на законне ввезення і розмитнення вживаних авто з-за кордону робили вкрай невигідним придбання за кордоном автомобіля з пробігом. У зв'язку з цим в Україні стала масовою практика купівлі та використання нерозмитнених автомобілів, які мають номерні знаки низки держав ЄС, насамперед - Польщі та Литви.

Як застосовуватиметься нова формула

Зміни, ухвалені українським парламентом у четвер, передбачають, що базова ставка акцизного податку для авто з бензиновим двигуном складатиме 50 євро, для авто з дизельним двигуном - 75 євро. Для розрахунку ставки акцизу працюватиме формула, у якій враховуються об'єм двигуна та вік автівки. У цій формулі базова ставка множитиметься на коефіцієнт двигуна (обсяг двигуна у кубічних сантимерах ділиться на 1000) та на коефіцієнт віку (кількість повних календарних років з моменту випуску автомобіля). Наприклад, акциз для ввезення машини з об'ємом бензинового двигуна 2000 кубічних сантиметрів 2012 року (шість повних років) випуску складатиме 600 євро - 50х2х6. Якщо ж авто з тим самим обсягом двигуна, але випуску 2003 року (15 років), то акциз для нього складатиме вже 1500 євро - 50х2х15. Якщо авто старше 15 років, то коефіцієнт віку все одно залишатиметься 15 і сума акцизного податку не збільшуватиметься.

Але це ще не все - окрім акцизу, доведеться сплатити ПДВ, а це 20 відсотків від вартості авто, ввізне мито у розмірі десять відсотків і збір до Пенсійного фонду, що становить три-п’ять відсотків від вартості автомобіля, яка зазначена у договорі купівлі-продажу.

Знижка, але не для всіх

До другого читання в законопроекті з'явилася ініціатива надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу закону у силу. Ця норма є "пряником" для "євробляхерів", аби вони легалізували вже ввезенні автомобілі з 50-відсотковою знижкою, кажуть експерти. "Це знижка лише на акциз. Але й це є суттєвим. Ціна розмитнення завезених авто зменшиться десь у п'ять, а подекуди у сім разів порівняно з тим, як зараз", - каже експерт групи "Податки" Реанімаційного пакету реформ, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

За його словами, в Україні нині, за різними оцінками, перебуває від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок. І нинішнє зниження ставок акцизу є можливістю для їхніх власників узаконити свою покупку. Однак, і з цим можуть бути проблеми. Якщо у власника "євробляхи" є на руках договір купівлі-продажу машини, оформлений за законодавством, де машина була придбана, то проблем з легалізацією та сплатою акцизного збору зі знижкою не буде. За три місяці це можна встигнути зробити.

Але проблема полягає у тому, що при купівлі таких машин більшість українців обмежувалися лише отриманням техпаспорту у іноземця. "Техпаспорт не дає права легалізувати авто. Якщо ви знаєте власника, на якого оформлений техпаспорт, і власник без додаткової плати оформить договір купівлі-продажу, то проблем не виникатиме. Однак, більше ж машин на єврономерах продають посередники", - констатує Несходовський. Він сумнівається, що нова формула і знижка для легалізації "євроблях" спрацює.

Батіг, який боляче вдарить

Водночас зі зниженням акцизу Верховна Рада запровадила також обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України. Так, нерезидент зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тимчасового ввезення лише одне авто. Таким чином український законодавець прагне перекрити посередницьку схему ввезення іномарок на європейських номерах.

Окрім цього, депутати посилили відповідальність за порушення митних правил. Той, хто ввіз в Україну автомобіль в режимі транзиту чи тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам чи розкомплектовувати його. За порушення цих правил передбачені штрафи від 8,5 до 17 тисяч гривень або позбавлення права керування на рік та вилучення авто за рахунок порушника.

Також заборонятиметься використання машини на єврономерах в підприємницькій діяльності чи для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення передбачений штраф у розмірі 34 тисячі гривень. "Це - результат компромісу, якого ми досягли з усіма зацікавленими сторонами, щодо нової моделі оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, в тому числі раніше ввезених на єврономерах", - запевнила з трибуни парламенту голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Протистояння продовжуватиметься

Втім, власники автомобілів з європейською реєстрацією іншої думки. Вони не проти легалізувати свої автомобілі в Україні, однак вимагали під стінами парламенту прибрати коефіцієнт віку для розрахунку акцизного збору. Не отримавши бажаного, вони отримали натомість величезні штрафи за відсутність реєстрації в Україні.

"Закон ухвалили з правками автоолігархів проти народу. Всі області готуються до всеукраїнської акції протесту для ветування цього закону президентом", - йдеться у повідомленні громадської ініціативи "АвтоЄвроСила" на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Старший економіст, член наглядової ради "CASE Україна" Володимир Дубровський вважає, що ухвалені закони не вирішать проблему з доступністю українців до недорогого, але якісного вживаного транспорту. "Закон блюзнірський. Застосовавши в акцизі коефіцієнт віку, ми отримали те, що чим старша машина, тим більше за неї треба платити акциз. Це знову - те ж саме обмеження", - вказує Дубровський. Він зауважив, що цю норму депутати намагаються виправдати екологічними міркуваннями.

Але ж, за словами експерта, середній вік авто на українських номерах, які зараз їздять в Україні, складає близько 20 років. "Завезені "євробляхи" екологічніші за "волги" та "жигулі", радянські вантажівки та маршрутки", - вважає Дубровський. Він висловлює побоювання, що запропонована депутатами нова формула розрахунку податку на ввезені з-за кордону авто зрештою не спрацює.