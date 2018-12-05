Прощальна промова Меркель: Настав час розпочати новий етап

Канцлерка Німеччини та голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила зі своєю прощальною промовою на чолі партії, головою якої вона була протягом останніх 18 років. "Настав час розпочати новий етап. Для мене це було великою радістю та честю", - сказала вона під оплески однопартійців під час з'їзду ХДС, який відбувається у п'ятницю, 7 грудня, у німецькому місті Гамбурзі, повідомляє агенція AFP.

Меркель висловила побажання, щоб її партія завжди протистояла проблемам і викликам часу з "радістю в серці". Промову канцлерки однопартійці привітали майже 10-хвилинними оплесками, багато хто тримав плакати з написами вдячності.

Крім того, під час виступу Меркель наголосила, що для її "зв'язку з партією" їй не треба бути головою політсили. "Федеральною канцлеркою я ще також поки залишаюся", - додала ще поки очільниця ХДС.

Під час з'їзду, який відбувається у Гамбурзі, 1001 його делегат має проголосувати за наступника Меркельна посаді. Основних фаворитів на посаду голови ХДС троє: генеральна секретарка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn) і колишній голова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестагу Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Нагадаємо, що Анґела Меркель 29 жовтня оголосила, що піде з посади голови ХДС. Рішення залишити посаду голови партії Меркель ухвалила після слабкого результату ХДС на виборах до земельного парламенту Гессену.

Залишивши посаду очільниці ХДС, Меркель планує перебувати на посаді канцлерки Німеччини до кінця терміну її повноважень, який завершиться у 2021 році. Після закінчення поточної каденції на чолі уряду 64-річна канцлерка збирається повністю піти з політики. За словами Меркель, вона не має наміру висувати свою кандидатуру ані на посаду канцлерки, ані в депутати Бундестагу. Обіймати інші державні посади політикиня теж не прагне.

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