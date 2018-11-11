Проходить тестування кандидатів до Антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) почала тестування кандидатів у судді у понеділок, 12 листопада. 181 претендент на посаду судді Вищого антикоруційного суду та 89 кандидатів до Апеляційної палати антикорупційного суду складають анонімний письмовий іспит, на який відведено 150 хвилин. Очікується, що 14 листопада відбудеться наступний етап - вирішення практичного завдання, повідомляє агенція "Українські новини".

Утім, громадські організації, які мають на меті боротьбу з корупцією в Україні, заявляють про наявність лазівок у правилах відбору суддів до Вищого антикорупційного суду України. Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції, фундація Dejure та "Автомайдан" закликають негайно ухвалити правила, які забезпечать прозорість конкурсу до антикорупційного суду, повідомляється в заяві, повторно опублікованій на сторінці Facebook "ТІ Україна" 12 листопада.

Автори заяви наголошують, що на даний час відбір відбувається за процедурою, яка раніше дозволила суддям з негативним висновком Громадської ради доброчесності потрапити до Верховного суду. Звертається увага і на брак визначеності в майбутній роботі Громадської ради міжнародних експертівпри створенні Вищого антикорупційного суду. На думку антикорупціонерів, ВККС не дотрималась термінів при призначенні членів цієї ради, затягнувши його на півтора місяці, і таким чином позбавила експертів часу для вивчення майбутніх кандидатів на посади суддів у Вищий антикорупційний суд.

Щоб усунути ризики, антикорупційні організації закликають ВККС створити належні умови для міжнародних експертів і надати їм доступ до досьє кандидатів та виконаних ними практичних завдань, а також до державних реєстрів. Також антикорупціонери просять ВККС змінити методологію оцінки кандидатів під час конкурсу і відмовитись від правил оцінювання, які дозволяють виставляти бали суб'єктивно. Головна вимога - зробити перебіг конкурсу прозорим та оприлюднювати оцінки кандидатам з обгрунтуванням оцінки за професійність, доброчесність та професійну етику.