Протестувальники залишили Політехнічний університет Гонконгу

На території Політехнічного університету Гонконгу, що майже два тижні знаходився в облозі місцевих правоохоронців, не залишилося протестувальників. Про це у середу, 27 листопада, повідомила виконавча віцепрезидентка навчального закладу Міранда Лу.

За її словами, поліції, яка продовжує охороняти периметр навколо університету, так і не вдалося знайти демонстрантів, які тримали облогу раніше. Однак правоохоронці зараз готуються до другого кола обшуків в університетському кампусі.

"Ми сподіваємося, що зможемо незабаром відкрити університет, щоб розпочати ремонт та відновити навчання та дослідні проекти", - заявила Лу.

В Гонконгу університет став центром протистояння між демонстрантами та поліцією в середині листопада. Протягом майже двох тижнів протестувальники тримали облогу, забарикадувавшись у будівлях навчального закладу та застосовуючи "коктейлі Молотова" для захисту від атак правоохоронців. Минулого тижня останнім вдалося заарештувати майже 1100 людей, деяких - під час спроби втечі з облоги.

Кампус університету був однією з баз, яку протестувальники використовували для блокування транспортних артерій міста та участі у демонстраціях.

Тепер влада Гонконгу сподівається, що зменшення інтенсивності протестів, пов'язане із проведенням місцевих виборів, дозволить і у подальшому знизити напругу та припинити сутички. Результати голосування показали переконливу перемогу опозиції - кандидати від демократичного табору отримали близько 86 відсотків місць у місцевих радах.

Водночас представники протестного руху не відмовляються від необхідності продовжувати демонстрації, найближчі з яких заплановані вже на прийдешні вихідні.

Нагадаємо, в Гонконгу вже кілька місяців тривають протести, які почалися через плани ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистоянні з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.