Протести у США: у Сіетлі сталися сутички демонстрантів з поліцією

Тисячі протестувальників пройшли пішки вулицями Сіетла у суботу, 25 липня, під час найбільшого за останні тижні протесту Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення").

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Під час протестів у Сіеттлі сталися сутички демонстрантів з правоохоронцями. Деякі з протестувальників підпалили споруду біля слідчого ізолятора для неповнолітніх. Силовики у Сіетлі застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ для розгону натовпу. Поліцейські заявили, що заарештували 45 протестувальників. Також було госпіталізовано 21 поліцейського.

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Поліцейський силовий розгін мітингувальників у Портленді

Раніше того ж дня у Портленді силовики застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати, щоб розігнати мітингувальників, які так само вимагали припинити поліцейську жорстокість та дискримінацію за кольором шкіри у США. Подібні нічні протести у місті тривають вже майже два місяці.

У Портленді силовики застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати проти мітингувальників

Протестувальників також обурило рішення президента США Дональда Трампа розширити присутність федеральної поліції в великих містах. Як повідомлялося, Трамп вирішив розгорнути сили безпеки у великих містах США на тлі масових протестів у країні. Критики звинувачують цих силовиків у посиленні напруженості, а також у зловживанні силою та протиправних діях щодо учасників протестів.

Поранений учасник протесту у Портленді

Автомобіль в'їхав у натовп у Денвері

У місті Денвер у штаті Колорадо під час протестів проти расизму і поліцейської жорстокості автомобіль в'їхав у натовп. Один із протестувальників вистрілив у напрямку машини, намагаючись зупинити водія цієї автівки. Він поранив іншого протестувальника, якого забрала швидка, його стан стабільний, повідомили у місцевій поліції. Мітингувальники також розбили вікна місцевого суду та розпалили вогонь в одному з офісів.

В місті Остін штату Техас під час протестів пролунало декілька вогнепальних пострілів, під час них було вбито одну людину. Підозрюваного у стрілянині вже затримали, він перебуває під вартою.

Ще троє протестувальників у місті Луїсвілл, штат Кентуккі, отримали незагрозливі для життя вогнепальні поранення.

Смерть Джорджа Флойда

Протести у США почалися після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня після жорсткого затримання поліцейським. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка. Масові протести і заворушення у всій країні супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадженням у багатьох містах США комендантської години.

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Протестувальники вимагають реформувати поліцію і зменшити обсяги її фінансування і натомість вкладати більше грошей у інші галузі, які роками потерпають від недофінансування. Також учасники протестів вимагають покарати поліцейських за перевищення повноважень, внаслідок чого постраждали або померли люди.

25 червня Палата представників Конгресу США схвалила розроблений демократами законопроєкт про реформу поліції імені Джорджа Флойда.

Документ повинен бути ще схвалений Сенатом, де більшістю є представники Республіканської партії. З огляду на це низка аналітиків сумнівається в його долі, оскільки республіканці вже заявили, що виступають проти радикальних реформ, а адміністрація Дональда Трампа попередила, що той накладе на законопроєкт вето.

Протести проти расизму на п'яти континентах Париж: протест на Марсовому полі Кілька днів тому французька поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ, а заявки на проведення акцій у суботу біля Ейфелевої вежі та перед посольством США були відхилені. Попри це десятки тисяч все одно вийшли на вулиці Парижа та інших міст у Франції та протестували проти расизму. Адже проблема поліцейського насильства щодо чорношкірих відома і Франції.

Протести проти расизму на п'яти континентах Льєж: демонстрація попри заборону У минулому Бельгія також - колоніальна держава: нинішня Демократична Республіка Конго була приватною власністю короля Леопольда ІІ, від імені якого там був запроваджений режим расистської диктатури. У 1908 році він продав цю територію Бельгії, колонією якої вона була до 1960-го. У Брюсселі, Антверпені та Льєжі відбулись масові демонстрації проти расизму попри заборони через коронавірус.

Протести проти расизму на п'яти континентах Мюнхен: різнокольорова Баварія Одна з найбільших демонстрацій в Німеччині відбулась у Мюнхені - тут зібрались понад 30 тисяч людей. Численні протести пройшли також у Кельні, Франкфурті та Гамбурзі. У Берліні поліція була вимушена змінити рух транспорту навколо Александерплатц, оскільки на площі зібралась величезна кількість протестувальників.

Протести проти расизму на п'яти континентах Відень: 50 тисяч проти расизму У столиці Австрії уже у п'ятницю, за даними поліції, на вулиці вийшли 50 тисяч людей. Ця демонстрація стала однією з найбільших за минулі роки, на які припадають і масові протести австрійців у 2019 році під час скандалу навколо відео з Ібіци, котре розвалило тодішню правлячу коаліцію і спричинило позачергові парламентські вибори.

Протести проти расизму на п'яти континентах Софія: сотні противників расизму Як і в багатьох інших європейських країнах, влада Болгарії не дала згоду на протести через карантинні обмеження. Попри це на вулиці Софії вийшли сотні людей. Вигукуючи останні слова Флойда "Я не можу дихати", вони висловлювали протест расизму у болгарському суспільстві.

Протести проти расизму на п'яти континентах Турін: протести на тлі епідемії COVID-19 Ця жінка з італійського Туріна причепила протестний слоган "Black lives matter in Italy too" ("Чорні життя мають значення так само в Італії") на захисну маску, яку населення країни досі повинно носити через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19. Акції протесту проти расизму, що пройшли, зокрема, в Мілані та Римі, можна сміливо назвати найбільшими публічними акціями від початку епідемії.

Протести проти расизму на п'яти континентах Лісабон: "Дійте зараз!" "Act now" ("Дійте зараз") - написано на транспаранті протестувальників у столиці Португалії Лісабоні. Хоч акцію й не було погоджено з владою, поліція не чіпала її учасників. Поліцейське насильство щодо чорношкірих - не виняток і для Португалії. Коли внаслідок одного з таких інцидентів в січні 2019 року на вулиці спонтанно вийшли сотні людей, поліція застосувала проти них гумові кулі.

Протести проти расизму на п'яти континентах Мехіко: Флойд ті Лопес У Мексиці суспільні настрої підігріває не лише історія померлого афроамериканця Джорджа Флойда в США, але й доля місцевого робітника Джованні Лопеса. У травні його затримали в штаті Халіско на заході країни, бо його обличчя не було закрите захисною маскою. Він загинув, згідно з повідомленнями, внаслідок поліцейського насильства. Відео його затримання лише посилює лють демонстрантів.

Протести проти расизму на п'яти континентах Сідней: расизм щодо аборигенів Акція протесту в австралійському Сіднеї почалася з традиційної курильної церемонії. Свою солідарність щонайменше 20 тисяч учасників акції демонстрували не лише з Джорджем Флойдом, але й австралійськими аборигенами, які також ставали жертвами поліцейського насильства. Демонстранти вимагали, аби жоден із них не помирав більше під поліцейським арештом.

Протести проти расизму на п'яти континентах Преторія: кулак догори Піднятий догори кулак став символом руху під хештегом #BlackLivesMatter. Та сам по собі цей символ не новий. Коли режим апартеїду в Південно-Африканській Республіці випустив з-під арешту активіста руху боротьби проти расизму Нельсона Манделу в лютому 1990 року, той підняв догори кулак, так само як ця мітингувальниця в столиці країни Преторії. Білі досі часто мають привілейоване становище в ПАР. Автор: Давід Ель

