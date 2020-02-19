Протести проти евакуації: Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА
Через протести в області у зв'язку з евакуацією українців з Уханю подав у відставку голова Тернопільскої ОДА Ігор Сопель. Президент Володимир Зеленський прийняв відставку.
Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігора Сопеля
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 лютого, прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави української держави.
"У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням", - зазначається у повідомленні. Головою ОДА підприємець Ігор Сопель став 31 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, 18 лютого кілька сотень людей у Микулинцях Тернопільської області протестували проти розміщення евакуйованих із Китаю людей в санаторій "Медобори", що поблизу селища. Подібна акція відбулася й на Львівщині.
У результаті українська влада привезла 45 українців і 27 іноземців, які 20 лютого прибули в Україну з Китаю, до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими. У результаті поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила.
Український президент після цього заявив, що акції проти евакуації українських громадян з китайського міста Ухань мали політичну підтримку, і через це не вдалося привезти евакуйованих для обсервації в Тернопільську область, де були найкращі умови. Зеленський також пообіцяв, що замовники та організатори, винні у нагнітанні ситуації навколо евакуації, понесуть покарання.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
На борту літака були не тільки українці
За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Літак - на дезінфекцію
Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин
Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Тим часом у Нових Санжарах...
Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння
До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Автобуси з людьми довелось брати під охорону
Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими
Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
На допомогу викликали бронетехніку
Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Затримані й поранені
Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Український прем'єр відвідав Нові Санжари
Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.
Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю
Ситуація в Нових Санжарах нормалізується
Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.