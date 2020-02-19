Протести проти евакуації: Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 лютого, прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави української держави.

"У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням", - зазначається у повідомленні. Головою ОДА підприємець Ігор Сопель став 31 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, 18 лютого кілька сотень людей у Микулинцях Тернопільської області протестували проти розміщення евакуйованих із Китаю людей в санаторій "Медобори", що поблизу селища. Подібна акція відбулася й на Львівщині.

У результаті українська влада привезла 45 українців і 27 іноземців, які 20 лютого прибули в Україну з Китаю, до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими. У результаті поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила.

Український президент після цього заявив, що акції проти евакуації українських громадян з китайського міста Ухань мали політичну підтримку, і через це не вдалося привезти евакуйованих для обсервації в Тернопільську область, де були найкращі умови. Зеленський також пообіцяв, що замовники та організатори, винні у нагнітанні ситуації навколо евакуації, понесуть покарання.