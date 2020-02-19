 Протести проти евакуації: Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2020

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Новини

Протести проти евакуації: Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА

Через протести в області у зв'язку з евакуацією українців з Уханю подав у відставку голова Тернопільскої ОДА Ігор Сопель. Президент Володимир Зеленський прийняв відставку.

Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігора Сопеля

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 лютого, прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави української держави.

"У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням", - зазначається у повідомленні. Головою ОДА підприємець Ігор Сопель став 31 жовтня 2019 року.

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Організатори нагнітання ситуації довкола евакуації українців з Уханю будуть покарані, заявив у відеозверненні президент України. Ситуацію з евакуацією Володимир Зеленський назвав "тестом на зрілість" для суспільства. (21.02.2020)

Президент України Володимир Зеленський вважає, що "псевдоакції" проти евакуації українців з Китаю мали підтримку з боку певних політичних сил. (21.02.2020)

Автобуси з евакуйованими з китайського Уханю громадянами України та іноземцями прибули до медичного центру "Нові Санжари" в Полтавській області. Місцеві жителі вийшли на протест, виникали сутички з правоохоронцями. (20.02.2020)

Нагадаємо, 18 лютого кілька сотень людей у Микулинцях Тернопільської області протестували проти розміщення евакуйованих із Китаю людей в санаторій "Медобори", що поблизу селища. Подібна акція відбулася й на Львівщині.

У результаті українська влада привезла 45 українців і 27 іноземців, які 20 лютого прибули в Україну з Китаю, до медичного центру Нацгвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області. Це спричинило протести місцевих жителів та сутички з правоохоронцями. Також протестувальники намагалися перешкодити проїзду колони з евакуйованими. У результаті поліція затримала 24 людей, однак згодом 23 з них відпустила.

Український президент після цього заявив, що акції проти евакуації українських громадян з китайського міста Ухань мали політичну підтримку, і через це не вдалося привезти евакуйованих для обсервації в Тернопільську область, де були найкращі умови. Зеленський також пообіцяв, що замовники та організатори, винні у нагнітанні ситуації навколо евакуації, понесуть покарання.

  • На борту літака були не тільки українці

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На борту літака були не тільки українці

    За даними міністерства охорони здоров'я України, на борту літака було 45 українців, 27 іноземців і члени екіпажу з медиками. Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн.

  • Літак авіакомпанії SkyUp

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Літак - на дезінфекцію

    Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.

  • Медики в захисних костюмах та респіраторах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Медиків, які супроводжували евакуйованих, теж на карантин

    Медпрацівники в захисних костюмах та респіраторах, які обслуговували спецрейс з Уханю, йдуть до автобусів. Медики, а також члени екіпажу літака, рятувальники, митники й прикордонники, які супроводжували й обслуговували евакуйованих, також пройдуть двотижневий карантин.

  • У Нових Санжарах готуються до гостинного прийому

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Тим часом у Нових Санжарах...

    Евакуйованих з Уханю вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Місцевим жителям це прийшлося не до смаку. Поки літак з Уханю сідав в аеропорту Харкова, жителі Нових Санжар заблокували дорогу до санаторію.

  • Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Протестувальники розпалили вогнище та жбурляли в автобуси каміння

    До санаторію автобуси з евакуйованими прибули в четвер, 20 лютого. Протести місцевих жителів переросли в протистояння з поліцією: в автобуси та правоохоронців полетіло каміння.

  • Кордон поліції навколо автобусів з евакуйованими з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Автобуси з людьми довелось брати під охорону

    Через агресивну поведінку протестувальників поліція оточила живим кордоном автобуси з евакуйованими з Уханю.

  • Сутички в Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Поліція намагається забезпечити проїзд автобусів з евакуйованими

    Підрозділам поліції, викликаним у селище Нові Санжари, довелося відтісняти з дороги протестувальників. Декілька поліцейських отримали поранення.

  • Бронетехника у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    На допомогу викликали бронетехніку

    Аби забезпечити безперешкодний проїзд автобусів з евакуйованими, Нацгвардія стягнула до селища навіть декілька одиниць бронетехніки.

  • Аби заспокоїти натовп, поліція почала затримувати протестувальників

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Затримані й поранені

    Під час безладів та зіткнень з поліцією в Нових Санжарах було затримано 24 учасники акції. За медичною допомогою звернулися дев'ять поліцейських і одна цивільна особа. Крім того, в поліції повідомили про відкриття за фактом заворушень двох кримінальних проваджень.

  • Гончарук, Скалецька та Аваков дають брифінг у Нових Санжарах

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Український прем'єр відвідав Нові Санжари

    Прем'єр Олексій Гончарук терміново вилетів на місце подій, де зібрав брифінг. Він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду. У свою чергу Зоряна Скалецька повідомила, що перебуватиме в карантині разом з евакуйованими з Китаю. Вона сподівається, що її рішення заспокоїть невдоволених жителів Нових Санжар та решту країни.

  • Санаторій в Нових Санжарах, де розмістили евакуйованих з Уханю

    Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

    Ситуація в Нових Санжарах нормалізується

    Станом на ранок 21 лютого ситуація нормалізувалася. У Нацполіції повідомили, що правоохоронці відпустили 23 із 24 затриманих. П'ять правоохоронців опинилися в лікарні. Прем'єр Олексій Гончарук назвав сплеск насильства в Нових Санжарах наслідком інформаційної війни, яка ведеться проти України.

    Автор: Микола Кондратенко


DW.COM

Каміння, шини та вогонь: як зустріли в Україні евакуйованих з Уханю

Евакуйованих з Уханю людей зустріли в Україні перекритими дорогами, палаючими шинами та жбурлянням каміння. Як це було - дивіться у фоторепортажі DW. (21.02.2020)  

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