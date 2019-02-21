Протести на річницю вбивства журналіста у Словаччині

У Братиславі та понад 30-ти містах Словаччини ввечері у четвер, 21 лютого, відбулись демонстрації проти корупції. По всій країні в них взяли участь десятки тисяч людей. Подібні акції на знак солідарності відбулися в багатьох містах інших держав, повідомили організатори в річницю вбивства журналіста Яна Куціяка. Демонстранти виступили за продовження розслідування злочину. Правозахисна організація "Репортери без кордонів" попередила владу країни про неприпустимість впливати на слідство.

Розслідувач зв'язків урядовців із мафією

27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрелені 21 лютого 2018 року у власному будинку в 65-ти кілометрах на схід від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі.

Вбивство журналіста викликало хвилю протестів в Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, очільники МВС та поліції, а також міністр культури Марек Мадаріч, який формально курирував журналістів в країні.

У вересні минулого року поліція під час масштабної спецоперації затримала чотирьох осіб за підозрою в причетності до злочину. Підозрювані утримуються під вартою.