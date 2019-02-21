Протести на річницю вбивства журналіста у Словаччині

Учасники акцій у десятках словацьких міст вимагають результатів розслідування вбивства Яна Куціяка. Журналіст розслідував зв'язки влади Словаччини з італійськими підприємцями, пов'язаними з мафією.
У Братиславі та понад 30-ти містах Словаччини ввечері у четвер, 21 лютого, відбулись демонстрації проти корупції. По всій країні в них взяли участь десятки тисяч людей. Подібні акції на знак солідарності відбулися в багатьох містах інших держав, повідомили організатори в річницю вбивства журналіста Яна Куціяка. Демонстранти виступили за продовження розслідування злочину. Правозахисна організація "Репортери без кордонів" попередила владу країни про неприпустимість впливати на слідство.
Розслідувач зв'язків урядовців із мафією
27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрелені 21 лютого 2018 року у власному будинку в 65-ти кілометрах на схід від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі.
Вбивство журналіста викликало хвилю протестів в Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, очільники МВС та поліції, а також міністр культури Марек Мадаріч, який формально курирував журналістів в країні.
У вересні минулого року поліція під час масштабної спецоперації затримала чотирьох осіб за підозрою в причетності до злочину. Підозрювані утримуються під вартою.
"Репортери без кордонів" закликали словацьку владу до незалежного розслідування вбивства журналіста Яна Куціяка, що сталось рік тому. (21.02.2019)
Вбивство болгарської журналістки Вікторії Марінової стало третім подібним випадком в ЄС за останній рік. Керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір вважає, що обов'язок ЄС - домогтися належного розслідування. (09.10.2018)