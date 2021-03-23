Протести на Банковій: постраждали правоохоронці

Під час протестів на вулиці Банковій в Києві біля Офісу президента у суботу, 14 серпня, між мітингарями та правоохоронцями сталися сутички. Як повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, учасники протестів відмовилися пройти перевірку на наявність небезпечних предметів і спровокували зіткнення з правоохоронцями. За його словами, поліція і Нацгвардія були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, зокрема і спецзасоби.

Унаслідок зіткнень під час акції протесту семеро поліцейських зазнали опіків очей, кілька нацгвардійців травмовані, заявив Артем Шевченко. Як повідомляється на сайті поліції Києва, семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу президента. Раніше телеканал "Наш" повідомив, що на вулиці Банковій стався вибух. За інформацією джерела агенції "Інтерфакс-Україна", вибуховий пакет, за непідтвердженою інформацією, було застосовано для відволікання уваги. Також співрозмовник агентства повідомив, що сльозогінний газ було застосовано з обох сторін: і правоохоронцями, і учасниками акції протесту. Згодом протестувальники з числа "Національного Корпусу" перемістилися по вулиці Інститутській, вони палили фаєри.

В Нацполіції повідомили, що за умисне завдання тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів під час акції протесту відкрито кримінальне провадження. Поки що про затриманих не повідомлялося.

Раніше партія "Національний корпус" заявила про проведення акції в суботу у Києві з вимогою відмовитися від імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство і відновлення подачі води в Крим.