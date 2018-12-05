Протести "жовтих жилетів" у Франції: 1723 особи затримано

Протести "жовтих жилетів" у Франції тривають вже четвертий тиждень, незважаючи на те, що уряд вирішив відмовитися від попередніх намірів підвищити акцизи на пальне. У протестах в суботу, 8 грудня, по країні взяли участь 136 тисяч осіб, інформує агенція AFP. При цьому було затримано 1723 протестувальники.

Предаствники руху "жовтих желетів", які спочатку вимагали скасування підвищення податку на пальне, тепер вимагають загального зниження податків, підвищення зарплат і пенсій. Вони також виступають проти політики президента Еммануеля Макрона та його реформ.

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп виступив із заявою, закликаючи націю до діалогу, аби "повернути нашу національну єдність", цитує dpa. Очільник уряду також зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон скоро запропонує заходи для "налагодження діалогу".

Нагадаємо, що у 8 грудня в центрі Парижа під час чергових акцій протестів "жовтих жилетів", демонстранти підпалювали барикади, автомобілі, розбивали вікна в будинках та билися із поліцейськими. Правоохоронці вимушені були використати бронетехніку та застосувати сльозогінний газ та водомети. Для забезпечення "виняткових" заходів безпеки по всій країні були залучені 89 тисяч правоохоронців. У столиці правопорядок забезпечували вісім тисяч поліцейських.