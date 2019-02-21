 Протести ″жовтих жилетів″ у Франції: до 40 тисяч учасників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

Протести "жовтих жилетів" у Франції: до 40 тисяч учасників

Майже 40 тисяч учасників руху "жовтих жилетів" вийшли на вулиці міст Франції. У Парижі в акціях протесту взяли участь до чотирьох тисяч осіб.

Протести жовтих жилетів у Парижі, 2 березня 2019 року

Протести "жовтих жилетів" у Парижі, 2 березня 2019 року

На вулиці міст Франції, у тому числі й столиці Парижа, у суботу, 2 березня, на масові акції протесту знову вийшли тисячі учасників руху "жовтих жилетів", що вже кілька місяців поспіль виступає проти політики французького уряду та президента країни Еммануеля Макрона. Це вже 16-та щотижнева акція протесту руху "жовтих жилетів", який зародився наприкінці 2018 року.

У Парижі частина протестувальників, які традиційно зібралися біля Тріумфальної арки у центрі міста, вирушила ходою кварталами на півдні та заході французької столиці. Частина "жовтих жилетів" залишалася на Єлисейських полях, протестувальники були оточені спецпідрозділами правоохоронних органів, інформує агенція новин dpa. Акції відбувалися здебільшого мирно, лише одного разу проти найактивніших учасників протестів на Єлисейських полях поліцією було застосовано водомети. Сльозогінний газ і водомети проти "жовтих жилетів" були застосовані також у містах Бордо і Тулуза. За даними поліції, у суботу в Парижі було затримано 17 осіб.

Frankreich Gelbwesten Proteste in Paris (picture-alliance/AP Photo/K. Zihnioglu)

За оцінками міністерства внутрішніх справ Франції, у масових акціях по всій країні 2 березня взяли участь понад 39 тисяч осіб, з них чотири тисячі - у Парижі. Минулої суботи, 23 лютого, МВС Франції нарахувало понад 46 тисяч протестувальників по всій країні і 5,8 тисячі - у Парижі. Пік кількості демонстрантів спостерігався у листопаді минулого року, невдовзі після появи руху. Тоді на вулиці французьких міст вийшло близько 300 тисяч людей.

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За три місяці після початку протестів "жовтих жилетів" на демонстрації по всій Франції знову вийшли понад 40 тисяч людей. Акції пройшли здебільшого мирно - на короткий час затримали 26 мітингарів. (16.02.2019)

Нагадаємо, що хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.

За даними Ради Європи, станом на кінець лютого загалом від початку протестів було травмовано 2060 демонстрантів та 1325 французьких правоохоронців.

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