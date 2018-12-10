Протести "жовтих жилетів" у Франції: вже шестеро загиблих

Під час антиурядових протестів на півдні Франції в ніч на четвер, 13 грудня, загинув ще один демонстрант. Чоловік був збитий вантажівкою на кільцевій розв'язці біля з'їду з автобану в місті Авіньйон, повідомили у місцевій прокуратурі.

"Водій вантажівки був взятий під варту", - повідомили у прокурорі Авіньйона, передає агенція AFP. У відомстві додали, що водій вантажівки є громадянином Польщі.

Це вже шоста смерть від початку протестів "жовтих жилетів", які тривають у Франції з 17 листопада. Під час демонстрацій також загалом були поранені понад 1400 осіб, 46 з яких серйозно. У суботу, 15 грудня, очікуються нові масштабні протести по всій країні.

Хвиля протестів почалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення цін на пальне. На вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку в вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. З них шість мільярдів євро будуть направлені на нові заходи, оголошені Макроном. Крім того, французький бюджет отримає збиток в 3,9 мільярда євро через відмову уряду підвищувати податки на пальне. Однак, попри поступки з боку влади, французькі активісти вирішили продовжувати протести.

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