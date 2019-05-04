Протести "жовтих жилетів": учасників дедалі менше, однак сутички продовжуються

На антиурядові протести "жовтих жилетів" у Франції виходить все менше людей. У суботу, 11 травня, у демонстраціях по всій країні, що тривають вже 26-ті вихідні поспіль, взяли участь близько 2,7 тисячі людей, повідомило міністерство внутрішніх справ. Це в сотні разів менше, ніж на початку протестів в листопаді минулого року, коли мітинги збирали понад 280 тисяч учасників.

У Парижі, попри заборону влади, на центральні вулиці вийшли близько 600 мітингарів. Кілька сотень людей пройшли маршем біля корпусу Сорбоннського університету на знак солідарності з учителями, які цього тижня страйкували проти проекту реформи у сфері освіти, передає агенція AFP.

Під час акції "жовтих жилетів" у столиці

Акції також відбулись у Ліоні та Нанті. Там учасники протесту кидали каміння та інші предмети у правоохоронців і намагались побудувати барикади. Поліція використала для розгону натовпу сльозогінний газ. Щонайменше одна людина була поранена. Місцеві чиновники у Нанті заявили, що очікують появи до 500 агітаторів з-поміж лівих сил і висловили побоювання щодо насильства з їхнього боку.

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне.

Учасник протесту та правоохоронці

В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою деяких економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.