Протести в Ірані забрали життя щонайменше 115 осіб - правозахисники

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) стверджує, що кількість жертв так званих "бензинових протестів" у Ірані протягом останнього тижня становить щонайменше 115 людей. Такі дані правозахисники оприлюднили у суботу, 23 листопада. В правозахисній організації переконані, що до цих смертей призвели саме "протизаконні" дії іранських силовиків.

У поширеному AI повідомленні в соціальній мережі Twitter зазначається, що ці підрахунки спираються на "надійні дані". Крім того, правозахисники впевненні, що справжня кількість загиблих унаслідок дій силовиків проти демонстрантів може буде значно більшою.

"Ми закликаємо держави притягти іранську владу до відповідальності", - йдеться в дописі AI.

Напередодні представники іранської влади повідомили про дев'ятьох загиблих під час сутичок між мітингарями та силами правопорядку. Відтоді жодних нових даних про загиблих не надходило.

В країні поступово відновлюється доступ до інтернету

Тим часом повідомляється про поступове відновлення доступу до інтернету в Ірані. Принаймні таку інформацію поширила організація NetBlocks. За даними NetBlocks, 23 листопада доступ до всесвітньої мережі було відновлено на рівні 64 відсотків середнього показника, що фіксувався до початку протестів та запроваджених у відповідь на це обмежень доступу до інтернету.

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) повідомили, що цілком доступ до мережі мають відновити до 28 листопада, передає агенція новин dpa.

Тим часом речник КВІРу запевнив, що "ватажків безладів було ідентифіковано та заарештовано". Крім того, представник КВІРу додав, що в цілому в Ірану зафіксовали менше 100 інцидентів під час акцій протесту проти підвищення вартості пального. Раніше ЗМІ повідомляли про затримання близько тисячі осіб.

Протести в Ірані проти підвищення цін на пальне й нормування продажу пального населенню за пільговою ціною розпочалися 15 листопада.

19 листопада в ООН висловили занепокоєння через "значну кількість загиблих" унаслідок застосування силовиками та поліцією бойових набоїв проти мітингарів.