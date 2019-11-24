Протести в Іраку: за день силовики вбили кілька десятків мітингарів

Десятки людей загинули під час протестів у Іраку в четвер, 28 листопада. У місті Насирія на півдні країни сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках, коли ті перекрили міст, а згодом зібралися біля поліцейського відділку. Внаслідок дій правоохоронців, за даними агентства Reuters, загинули щонайменше 29 людей. Інформагентство dpa з посиланням на місцевих лікарів повідомляє про щонайменше 25 вбитих та 224 поранених, багато з яких перебувають у тяжкому стані.

У місті було запроваджено комендантську годину. Утім, попри цей крок, на вулиці Насирії ввечері 28 листопада вийшли тисячі людей для поховання вбитих правоохоронцями.

Ще четверо людей загинули у Багдаді, де силовики обстрілювали мітингарів поблизу мосту через річку Тигр з вогнепальної зброї, а також застосовували гумові кулі. В сутичках у місті Ен-Наджаф, де протестувальники підпалили іранське консульство, упродовж дня загинули ще двоє людей.

Під час протестів

Тим часом міністерство закордонних справ Ірану засудило напад на консульство країни в Ен-Наджафі. Тегеран вимагає "твердої відповіді уряду Іраку щодо агресорів".

Проурядове шиїтське ополчення "Сили народної мобілізації" заявило, що заворушення у Ен-Наджафі становлять загрозу для шиїтського духовенства. Бойовики застосовуватимуть силу проти тих, хто загрожуватиме шиїтському духовному лідеру аятоллі Алі Сістані. "Ми відріжемо руку тому, хто спробує наблизитися до Алі Сістані", - йдеться у заяві воєнізованого руху.

Протести в Іраку тривают з 1 жовтня

Тим часом шиїтський імам Муктада ас-Садр знов закликав уряд піти у відставку та попередив протестувальників, які підпалили іранське консульство, що вони ризикують спровокувати насильство з боку влади щодо себе. Якщо уряд не піде у відставку, це стане "початком кінця Іраку", наголосив він, цитує агентство Reuters.

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води.