Протести в Іраку: Близько ста загиблих

Під час антиурядових протестів в Іраку за останні п'ять днів загинуло щонайменше 93 людини, повідомила у суботу, 5 жовтня, іракська комісія з захисту прав людини. Там не зазначили, скільки серед них цивільних та правоохоронців. За даними медиків, більшість людей загинули внаслідок вогнепальних поранень, повідомила агенція AFP.

Правоохоронці також застосовували проти мітингарів сльозогінний газ та водомети. Кількість поранених становить вже близько чотирьох тисяч. Комісія із захисту прав людини повідомила про арешти поранених протестувальників у лікарнях.

Антиурядові протести в Іраку почались 1 жовтня

У Багдаді на центральній площі Тахрір та інших іракських містах у п'ятницю відбулися масові акції протесту, внаслідок яких загинули щонайменше десять людей. За даними правоохоронців, двоє цивільних та двоє працівників безпеки були застрелені "невстановленими снайперами". Вистріли було чути по всій столиці, повідомляють журналісти AFP.

Шиїтський духовний лідер аятолла Алі Сістані закликав владу прислухатися до вимог демонстрантів, попереджаючи, що протести можуть посилитися, якщо не буде вжито негайних заходів. Шиїтський імам Муктада ас-Садр закликав уряд подати у відставку та провести вибори під наглядом ООН. Очолюваний ним блок депутатів "Саірун" є найбільшим у парламенті.

Акція протесту в столиці Іраку

Тим часом прем'єр-міністр Іраку Адель Абд аль-Махді закликав протестувальників проявити терпіння. Він зазначив, що його уряду, який працює менше року, потрібно більше часу для проведення реформ.

Організація Об'єднаних Націй та Amnesty International закликали іракську владу поважати право на мирні протести. "Ми стурбовані повідомленнями про те, що силовики в деяких районах застосовували вогнепальну зброю та гумові кулі, а також сльозогінний газ проти мітингувальників", - заявила речниця офісу ООН з прав людини Марта Хуртадо в Женеві. Директорка з досліджень на Близькому Сході Amnesty International Лін Маалуф засудила використання "непотрібної сили".

Акція протесту в столиці Іраку

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води.