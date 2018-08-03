Протести в Румунії: тисячі людей третій день вимагають відставки уряду

У третій день антиурядових протестів на вулиці румунських міст вийшли тисячі громадян. Головна вимога учасників акцій протесту - відставка соціал-демократичного уряду прем'єр-міністерки Віоріки Денчіле. Увечері неділі, 12 серпня, близько 15 тисяч мітингарів зібралися поблизу будівлі уряду, передає інформагенція Reuters. Місцеве агентство новин Agerpres нарахувала десять тисяч демонстрантів.

На відміну від першого дня демонстрацій, цього разу протести в Бухаресті та низці інших великих міст пройшли мирно й без інцидентів. Протестувальники вигукують гасла "Корупція вбиває!" та "Відставка!". Крім того, мітингарі скандують "Злодії, злодії!", розмахуючи прапорами Румунії, США, НАТО та Європейського Союзу. Як відомо, Денчіле обіймає свою посаду лише з січня цього року.

У Румунії антиурядові акції протесту проводяться регулярно відтоді, як на початку 2017 року до влади прийшли соціал-демократи. У п'ятницю на демонстрацію вийшли десятки тисяч. У Бухаресті під час акції протесту відбулися сутички. Понад 400 осіб постраждали.

Правляча Соціал-демократична партія провела через парламент зміни до кримінального кодексу, які пом'якшують покарання за посадові злочини. Зміни оскаржуються в конституційному суді. Пізніше, згідно з рішенням конституційного суду країни, президент Румунії відкликав з посади головну прокурорку Національного антикорупційного директорату (DNA) Лауру Кодруцу Ковеши. Прихильники Ковеши пов'язують тиск на неї з розслідуванням випадків корупції серед членів правлячої Соціал-демократичної партії та висопоставлених чиновників.

Також цьогоріч був засуджений лідер соціал-демократів Лівіу Драгня. У червні йому присудили три з половиною роки позбавлення волі за підбурювання до зловживання службовим становищем. Але ця ухвала ще не є остаточною, оскільки перебуває на стадії оскарження.