Протести в Гонконгу: Трамп пропонує посередництво, КНР проводить парад

Президент США Дональд Трамп запропонував свою допомогу для врегулювання кризи в Гонконгу. Якщо голова КНР Сі Цзіньпін хоче "швидко і гуманно" залагодити її, то він зможе зробити це, написав Трамп у своєму мікроблозі Twitter увечері середи, 14 серпня. Він назвав Сі "видатним лідером, який дуже поважає свій народ". "Особиста зустріч?" - запитав на завершення свого повідомлення Трамп.

До цього Трамп переважно утримувався від коментарів щодо протестів у Гонконгу, лише закликав сторони до обережності та висловлював сподівання на те, що ситуацію вдасться врегулювати мирно, передає агенція AP.

Водночас багато інших політиків у Сполучених Штатах не були такими стриманими. Так, спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі висловила стурбованість ескалацією насильства і застосуванням сили проти протестувальників у Гонконзі. Вона закликала владу Гонконгу і місцеву поліцію "негайно припинити агресію", а також застерегла владу США від замовчування проблеми з правами людини в Китаї через комерційні інтереси.

Парад біля кордону з Гонконгом

Тим часом тисячі військових Китаю пройшли парадом на спортивному стадіоні у місті Шеньчжень, неподалік кордону з Гонконгом, інформує AFP. На стадіоні також була задіяна бронетехніка.

Демонстрація військової міці відбулася на тлі занепокоєння оглядачів щодо можливого втручання Китаю в ситуацію в Гонконзі, де вже кілька місяців тривають антиурядові протести. Чергову низку масових демонстрацій активісти протестного руху планують вже на прийдешні вихідні.

Нагадаємо, що наймасовіші протести в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році тривають з 9 червня. Масове обурення мешканців Гонконгу спричинив намір влади ухвалити законопроєкт про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Протести неодноразово супроводжувалися сутичками між поліцією та мітингарями. Акції продовжилися і після того, як ухвалення спірного законопроєкту призупинили.