Протести в Гонконгу: поранено 14-річного хлопчика

Заборона влади Гонконгу вдягати маски під час демонстрацій викликала нову хвилю протестів. Спонтанні мітинги та демонстрації відбуваються у суботу, 5 жовтня, по всьому Гонконгу, повідомляє агенція AFP. Протестувальники блокували дороги у центральному торговельному районі, влаштовували пожежі та трощили станції метро. Правоохоронці у відповідь вкотре застосували сльозогінний газ.

У районі Юен Лонг поліцейський відкрив вогонь після того, як мітингарі оточили його автомобіль та, за його словами, напали на нього. За даними поліції, правоохоронець вистрелив з метою самооборони. У тому ж районі з вогнепальної зброї був поранений 14-річний підліток, повідомила газета South China Morning Post з посиланням на медичні джерела. Поліція не прокоментувала, чи був він поранений правоохоронцем.

Протестувальники розтрощили деякі станції метро

Внаслідок акцій протесту у Гонконзі були зачинені банки та магазини. У деяких місцях до супермаркетів вишукувались черги людей, які скуповують продукти, оскільки побоюються подальших сутичок. Також припинений рух залізниць та метрополітену, у тому числі залізниці до аеропорту. Компанія, що управляє залізницею, повідомила, що оцінить шкоду, завдану станціям, перш ніж вирішити, коли рух буде відновлений.

Мітингарі влаштовували пожежі під час акцій протесту

Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам засудила дії протестувальників. "Екстремальні дії бунтівників викликали дуже темну ніч для Гонконгу і зробили гонконзьке суспільство сьогодні напівпаралізованим", - заявила вона у відеозверненні.

Тим часом у Пекіні підтримали заборону влади Гонконгу вдягати маски під час протестів, назвавши її "вкрай необхідною". Порушення цієї норми передбачає позбавлення волі строком до одного року. "Нинішній хаос в Гонконгу не може тривати безкінечно", - заявив представник управління зі справ Гонконгу та Макао китайського уряду Ян Гуанг.

Під час акції протесту в Гонконгу

Як повідомлялося, протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.