 Протести в Белграді: тисячі людей вимагають відставки президента Сербії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

Протести в Белграді: тисячі людей вимагають відставки президента Сербії

Тисячі демонстрантів у столиці Сербії вимагали свободи ЗМІ і справедливих умов для виборів, виступаючи під девізом "Один з п'яти мільйонів". Протести почалися після побиття опозиціонера Борко Стефановича.

Демонстранти під будівлею парламенту Сербії, 13 квітня 2019 року

Демонстранти під будівлею парламенту Сербії, 13 квітня 2019 року

У центрі Белграда знову відбулася масова акція протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича. У демонстрації в суботу, 13 квітня, брали участь близько десяти тисяч осіб, повідомляє агенція dpa.

Протестувальники, що вийшли на акцію під гаслом "Один з п'яти мільйонів", вимагали відставки глави держави, а також - свободи ЗМІ та створення справедливих умов для виборів. Гасло виникло після того, як Вучич заявив, що не відреагує на вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п'ять мільйонів сербів. Усього в республіці проживають сім мільйонів людей.

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У будівлі парламенту країни перебували поліцейські для протидії заворушенням. Влада заявила, що тим самим мають намір перешкодити опозиції прорватися в будівлю.

Протести в сербській столиці почалися 8 грудня. Приводом для проведення першої масової суботньої акції стало жорстоке побиття лідера Лівої партії опозиціонера Борко Стефановича, що відбулося 23 листопада в місті Крушевац на півдні Сербії. Підозрювані в нападі були незабаром затримані, але незадовго до новорічних свят відпущені на свободу в зв'язку з браком доказів.

Демонстрації стали найбільш значущими протестами з весни 2017 року, коли на знак протесту проти обрання Вучича президентом на вулиці Сербії вийшли десятки тисяч молодих людей.

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