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Протестанти

Протестанти – члени протестантської церкви.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протестанти". Члени протестантської церкви, яка виникла внаслідок Реформації церкви в 16 столітті, ініціатором якої був німецький теолог Мартін Лютер. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок (фотогалерея)

Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок (фотогалерея) 26.11.2021

Адвент символізує очікування Різдва. Традиції запалювати свічку в кожну з чотирьох неділь перед святом - близько 500 років. Її заснували північнонімецькі протестанти. Нині це народний звичай у Німеччині.
Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок

Різдвяна історія: що таке Адвент і навіщо потрібен ялинковий вінок 26.11.2021

Адвент символізує очікування Різдва. Традиції запалювати свічку в кожну з чотирьох неділь перед святом - близько 500 років. Її заснували північнонімецькі протестанти. Нині це народний звичай у Німеччині.
Марія і Йосип ще не спали разом. У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою

"Марія і Йосип ще не спали разом". У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою 27.01.2021

Теологи з пересторогою ставляться до модернізації Біблії. Попри це, німецький переклад Святого Письма з'явився і зрозумілою для покоління Z мовою.
Церковний макдрайв: чому німці так полюбляють церкви на автобанах

Церковний "макдрайв": чому німці так полюбляють церкви на автобанах 15.04.2019

У ФРН дедалі популярнішими стають церкви, що функціонують прямо на автобанах. Тут, по сусідству з АЗС та вантажівками, подорожні та далекобійники моляться у цілковитій тиші та ставлять свічки у пам'ять про близьких.
Зниклі в ДНР/ЛНР: репресії на непідконтрольних Києву територіях

Зниклі в "ДНР/ЛНР": репресії на непідконтрольних Києву територіях 15.02.2019

Європейський суд з прав людини відкрив провадження щодо незаконно позбавленого волі в Луганську активіста Андрія Ярового. Міжнародні правозахисні організації заявляють про постійні порушення базових свобод у "ДНР/ЛНР".
Поліція Північної Ірландії з'ясовує інцидент з вибухом автомобіля

Поліція Північної Ірландії з'ясовує інцидент з вибухом автомобіля 20.01.2019

За даними північноірландській поліції, у результаті вибуху потерпілих немає, одна з версій слідства - закладений в автомобіль вибуховий пристрій. Політики говорять про теракт.
Як позбавити мечеті в Німеччині зовнішнього фінансування

Як позбавити мечеті в Німеччині зовнішнього фінансування 28.12.2018

У Німеччині обмірковують запровадження церковного податку для фінансування мусульманських організацій з метою зменшення впливу ісламських країн, що підтримують мечеті у ФРН.
На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

На що перетворюють колишні церкви в Німеччині 02.07.2018

У Європі дедалі більше церков втрачають парафіян і тому змушені закриватися. Як в Німеччині їх використовують? Ось кілька прикладів того, як колишні храми можуть отримати нове життя.

Протести через Єрусалим: застрелені ще четверо палестинців, 150 поранених

Протести через Єрусалим: застрелені ще четверо палестинців, 150 поранених 15.12.2017

Під час нових протестів через визнання Єрусалима столицею Ізраїлю у п'ятницю ізраїльські військові застрелили щонайменше чотирьох палестинців. Крім того, повідомляється про близько 160 поранених внаслідок протистояння.

У Німеччині розпочалися святкування з нагоди 500-річчя Реформації

У Німеччині розпочалися святкування з нагоди 500-річчя Реформації 31.10.2017

Святкові заходи відбудуться й у місті Віттенберг, де Лютер оприлюднив свої 95 тез. В урочистостях візьме участь і канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Перший візит за сім років: навіщо президент ФРН поїхав у Москву? (25.10.2017) 25.10.2017

Франк-Вальтер Штайнмаєр став першим президентом ФРН з 2010 року, який відвідав Росію з робочим візитом. Він зустрівся з Володимиром Путіним та правозахисниками. Утім, головний привід для приїзду німецького президента - передача собору в Москві протестанській громаді.
Штайнмаєр закликав до зближення католиків і протестантів

Штайнмаєр закликав до зближення католиків і протестантів 28.05.2017

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр переконаний, що співпраця християн іде на користь ФРН. Він закликав різні гілки цієї релігії зближуватися після тривалого історичного розколу.

Мільйони християн святкують Великдень у Єрусалимі

Мільйони християн святкують Великдень у Єрусалимі 16.04.2017

У спільній заяві лідери 13 християнських церков заявили про свою єдність "навколо порожнього гробу".
Папа Римський закликав католиків і протестантів до подолання розбіжностей

Папа Римський закликав католиків і протестантів до подолання розбіжностей 06.02.2017

Папа Римський Франциск І зустрівся з делегацією Євангелічнної церкви в Німеччині. Темою розмови стали перспективи можливого зближення та об'єднання церков.
Як у світі святкують католицьке Різдво

Як у світі святкують католицьке Різдво 24.12.2016

Християни-католики та протестанти в усьому світі святкують Різдво. У багатьох країнах святкування відбуваються на тлі посилених заходів безпеки.
Бойовики на Донбасі переслідують неправославних християн

Бойовики на Донбасі переслідують "неправославних" християн 10.08.2014

У Німеччині повідомляють, що християни протестантської віри відчувають загрозу з боку проросійських бойовиків. Цим конфесіям "не місце у православній Росії", вважають сепаратисти.
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