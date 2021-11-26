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Протестанти – члени протестантської церкви.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протестанти". Члени протестантської церкви, яка виникла внаслідок Реформації церкви в 16 столітті, ініціатором якої був німецький теолог Мартін Лютер. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Під час нових протестів через визнання Єрусалима столицею Ізраїлю у п'ятницю ізраїльські військові застрелили щонайменше чотирьох палестинців. Крім того, повідомляється про близько 160 поранених внаслідок протистояння.
Франк-Вальтер Штайнмаєр став першим президентом ФРН з 2010 року, який відвідав Росію з робочим візитом. Він зустрівся з Володимиром Путіним та правозахисниками. Утім, головний привід для приїзду німецького президента - передача собору в Москві протестанській громаді.