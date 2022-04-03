Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Проституція

Проституція – продаж свого тіла для статевих зносин, надання сексуальних послуг.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "проституція". У світі точиться контроверсійна дискусія навколо питання про легалізацію або, навпаки, криміналізацію проституції. Від початку 2000-х років у багатьох країнах Заходу після лібералізації проституції можна спостерігати потуги, спрямовані на кращий захист повій. Якщо людина займається проституцією всупереч власної волі, тоді говорять про "примусову проституцію". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як не стати жертвою торговців людьми та шахраїв у Німеччині: поради українцям (03.04.2022) 03.04.2022

Людям, які тікають від війни і намагаються врятувати життя, може бути складно розрізнити допомогу від спроб заробити на їхньому горі. Правозахисні організації дають поради - як це зробити, й пропонують підтримку. Поліція відстежує підозрілих людей і просить не панікувати.

Яка загроза може чатувати на біженок з України в Німеччині

Яка загроза може чатувати на біженок з України в Німеччині 14.03.2022

Німеччина приймає біженців із України. Однак з'явилися й повідомлення про те, що торговці людьми та сутенери хочуть скористатися із ситуації, коли жінки та дівчата приїжджають без супроводу.

Бустер кохання: в Гамбурзі від коронавірусу вакцинували у борделі

"Бустер кохання": в Гамбурзі від коронавірусу вакцинували у борделі 06.02.2022

Відвідувачам Репербану запропонували вакцинуватись від коронавірусу, а також невеличку культурну програму.

Приховані за масками: виставка у Мангеймі показує реальний світ проституції

Приховані за масками: виставка у Мангеймі показує реальний світ проституції 25.11.2021

Фотограф Гюп Єрлікая розвінчує міфи про проституцію і показує секс-працівниць не знеособленими істотами, а людьми з власними переживаннями та надіями.
Хто краде медоносних бджіл у Франції - Європа у фокусі (відео)

Хто краде медоносних бджіл у Франції - "Європа у фокусі" (відео) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти-журналісти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.

Крадіжка бджіл: як з цим борються пасічники у Франції - "Європа у фокусі" (28.06.2021) 28.06.2021

Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.Франція: хто краде медоносних бджіл.
Премію DW За свободу слова отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми

Премію DW "За свободу слова" отримає авторка розслідувань про торгівлю людьми 03.05.2021

Журналістка з Нігерії Тоборе Овуорі більше півроку працювала під прикриттям, аби розповісти про торгівлю людьми.
Коронавірус і секс за гроші: німецькі повії можуть повертатися до роботи

Коронавірус і секс за гроші: німецькі повії можуть повертатися до роботи 14.09.2020

Пандемія коронавірусу сильно вдарила по галузі надання секс-послуг. Через півроку після заборони німецькі повії знову можуть повернутися до свого ремесла.

Коронавірус і німецькі борделі: як пандемія вбиває проституцію

Коронавірус і німецькі борделі: як пандемія вбиває проституцію 01.06.2020

Через коронавірус борделі Німеччини закриті з середини березня. Профспілка працівників індустрії розробляє нові санітарні норми обслуговування, а політики закликають заборонити проституцію.
Через коронавірус німецькі борделі можуть вже більше не відкритися?

Через коронавірус німецькі борделі можуть вже більше не відкритися? 22.05.2020

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 призвела до закриття усіх публічних домів у Німеччині. Та тепер деякі політики пропонують назавжди залишити їх "на замку".

Веселий карантин: футболісту збірної Англії загрожує штраф за вечірку з повіями

Веселий карантин: футболісту збірної Англії загрожує штраф за вечірку з повіями 05.04.2020

Кайл Вокер закликав вболівальників дотримуватися умов карантину, а сам влаштовував секс-вечірку з повіями. У клубі "Манчестер Сіті" пообіцяли провести внутрішню перевірку.
В Україні вперше дослідили секс-працю в зоні конфлікту на Донбасі

В Україні вперше дослідили секс-працю в зоні конфлікту на Донбасі 23.01.2020

В Україні вперше дослідили, як війна на Донбасі вплинула на працівниць комерційного сексу. Автори дослідження склали "соціологічний портрет" надавачів секс-послуг в умовах збройного конфлікту.

Коментар: Захист української родини - підтримкою чи цькуванням?

Коментар: Захист української родини - підтримкою чи цькуванням? 22.01.2020

Політика гендерної рівності - одна з цілей сталого розвитку ООН - скерована якраз на те, щоб гідність людини захищалася державою як у публічній, так і у приватній площині, тобто у родині, вважає Лариса Денисенко.
Скасувати гендер. Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності

Скасувати "гендер". Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності 22.01.2020

Щоб захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності, більше 300 нардепів створили об'єднання "Цінності, Гідність, Родина" та вже готують відповідні законопроєкти.

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (09.12.2019) 10.12.2019

Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона. Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни. Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного. Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - Європа у фокусі (відео)

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (відео) 09.12.2019

Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.
Інші статті