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Проституція – продаж свого тіла для статевих зносин, надання сексуальних послуг.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "проституція". У світі точиться контроверсійна дискусія навколо питання про легалізацію або, навпаки, криміналізацію проституції. Від початку 2000-х років у багатьох країнах Заходу після лібералізації проституції можна спостерігати потуги, спрямовані на кращий захист повій. Якщо людина займається проституцією всупереч власної волі, тоді говорять про "примусову проституцію". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Людям, які тікають від війни і намагаються врятувати життя, може бути складно розрізнити допомогу від спроб заробити на їхньому горі. Правозахисні організації дають поради - як це зробити, й пропонують підтримку. Поліція відстежує підозрілих людей і просить не панікувати.
Італія: нігерійська мафія змушує співвітчизниць до проституції. Росія: студенти під домашнім арештом через критику Кремля. Іспанія: знаменитий Шлях святого Якова знову приваблює прочан.Франція: хто краде медоносних бджіл.
Франція: як "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Великобританія: чому однопартійці мають зуб на Бориса Джонсона. Швеція: хто вчиняє бомбові атаки на півдні країни. Італія: що Гітлер та популярне вино мають спільного. Росія: як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.
Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою.