Проституція – продаж свого тіла для статевих зносин, надання сексуальних послуг.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "проституція". У світі точиться контроверсійна дискусія навколо питання про легалізацію або, навпаки, криміналізацію проституції. Від початку 2000-х років у багатьох країнах Заходу після лібералізації проституції можна спостерігати потуги, спрямовані на кращий захист повій. Якщо людина займається проституцією всупереч власної волі, тоді говорять про "примусову проституцію". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.