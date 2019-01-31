Прорив греблі у Бразилії: рятувальники нарахували вже 110 загиблих

Прорив греблі на південному сході Бразилії спричинив щонайменше 110 смертей. Про це у ніч на п'ятницю, 1 лютого, повідомила влада штату Мінас-Жерайс. За даними рятувальників, ще 238 людей вважаються зниклими безвісти, передає інформагенція dpa.

Представники рятувальних служб визнають, що кількість загиблих зростатиме, адже шансів знайти тих, хто вижив, практично немає. Останніх живих потерпілих унаслідок катастрофи, яка сталася 25 січня, виявили ще вранці 26 січня.

Упродовж тижня рятувальники за допомогою спеціальної техніки намагаються виявити тіла загиблих, у тому числі й завдяки функції геолокації в мобільних телефонах. Раніше місцева влада повідомляла, що в пошуково-рятувальних роботах беруть участь кілька сотень осіб.

До робіт залучено спецтехніку, в тому числі й гелікоптери. На допомогу місцевим рятувальникам Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення.

На даний момент пошукові роботи ведуться в районі їдальні бразильської гірничодобувної компанії Vale SA, якій належав об'єкт, де сталася катастрофа. Очікується, що найбільша кількість загиблих саме тут. Виявлені нещодавно тіла лежали в безпосередній близькості від їдальні, кажуть рятувальники.

Пошук тіл загиблих ускладнюють також і значні масштаби катастрофи: мулом залило територію площею близько 290 гектарів. Раніше в компанії Vale SA стверджували, що внаслідок прориву греблі розлилося близько 12 мільйонів кубометрів мулу, котрі накрили кількаметровою товщею бруду як будівлі компанії, так і сусідні населені пункти.

Напередодні керівництво Vale SA, пообіцяло виплатити по 100 тисяч бразильських реалів (близько 27 тисяч доларів США. - Ред.) родинам кожного загиблого. Це - добровільний крок, не пов'язаний з будь-якими штрафними санкціями та зобов'язаннями, наголосили у компанії.

Органам влади довелося евакуювати з зони техногенної катастрофи близько 24 тисяч людей. Раніше суд заморозив понад три мільярди доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Тим часом міністерство охорони довкілля Бразилії наклало на Vale SA штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро. - Ред.).