Прорив греблі у Бразилії: близько 200 осіб зникло безвісти

У результаті прориву греблі на південному сході Бразилії безвісти зникли 200 осіб. Підтверджених даних про жертви поки немає, проводиться евакуація.
Щонайменше 200 осіб зникли безвісти у результаті прориву греблі, який стався у п'ятницю, 25 січня, у штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії. Інцидент стався на шахті, яка належить бразильській гірничодобувній компанії Vale SA, інформує агенція Reuters.
Як повідомили у пожежній службі міста Белу-Орізонті, багато людей опинилися у пастці, відрізані від зовнішнього світу потоками води і мулу. Зокрема, було затоплено частину муніципалітету Віла Фортеко. У компанії Vale SA повідомили, що в адміністративних будівлях на греблі перебували люди, яких затопило водою і мулом, тому не виключено, що катастрофа забрала життя людей.
Утім, поки що інформації про загиблих не надходило. Агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє про госпіталізацію кількох постраждалих. Людей з районів, які опинилися у зоні стихійного лиха, евакуюють за допомогою вертольотів.
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