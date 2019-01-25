Прорив греблі у Бразилії: близько 200 осіб зникло безвісти

Щонайменше 200 осіб зникли безвісти у результаті прориву греблі, який стався у п'ятницю, 25 січня, у штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії. Інцидент стався на шахті, яка належить бразильській гірничодобувній компанії Vale SA, інформує агенція Reuters.

Як повідомили у пожежній службі міста Белу-Орізонті, багато людей опинилися у пастці, відрізані від зовнішнього світу потоками води і мулу. Зокрема, було затоплено частину муніципалітету Віла Фортеко. У компанії Vale SA повідомили, що в адміністративних будівлях на греблі перебували люди, яких затопило водою і мулом, тому не виключено, що катастрофа забрала життя людей.

Наслідки прориву дамби у Бразилії

Утім, поки що інформації про загиблих не надходило. Агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє про госпіталізацію кількох постраждалих. Людей з районів, які опинилися у зоні стихійного лиха, евакуюють за допомогою вертольотів.