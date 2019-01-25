Прорив греблі в Бразилії: число загиблих зросло до 34

Підтверджена кількість загиблих внаслідок прориву греблі в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії зросла до 34, повідомила у суботу, 26 січня, рятувальна служба. Інцидент стався напередодні на шахті, яка належить бразильській гірничодобувній компанії Vale SA.

Зниклими безвісти вважають ще близько 300 людей. Серед них - до 200 мешканців району Брумадінью, а також 100-150 працівників шахти. Президент компанії Vale Фабіо Шварцман заявив, що причини аварії невідомі, та додав, що компанія вжила заходів для посилення безпеки на дамбах, передає агенція dpa.

Раніше повідомлялося, що живими вдалось знайти поки лише 46 людей з тих, кого вважали зниклими. "Дуже ймовірно, що тепер ми шукаємо лише тіла", - заявив телеканалу Globo TV губернатор штату Ромеу Зема. Управління пожежної служби штату повідомило, що 23 людини були госпіталізовані.

У пошуковій операції задіяні вертольоти

У пошуках задіяні понад десять вертольотів. За дорученням президента країни до рятувальної операції також залучені близько тисячі військових, при пошуках використовують собак, повідомляє агенція AFP.

Тим часом суд у штаті Мінас-Жерайс заморозив близько 1,3 мільярда доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Раніше міністерство охорони навколишнього середовища Бразилії оголосило про штраф компанії розміром понад 66 мільйонів доларів.

Акція протесту проти гірничодобувної компанії Vale SA

За даними газети Folha de Sao Paulo, через греблю витекло 13 мільйонів кубометрів мулу. Багато будинків та дороги були затоплені.

На місці катастрофи побував президент країни Жаір Болсонару. "Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти жертвам, мінімізувати шкоду, розслідувати факти, забезпечити справедливість і запобігти цим трагедіям для бразильців та навколишнього середовища в майбутньому", - написав він у Twitter.