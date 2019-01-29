Прорив греблі в Бразилії: кількість загиблих зросла до 84

Жертвами прориву греблі на південному сході Бразилії стало як мінімум 84 особи. Такі оновлені підтверджені дані про кількість загиблих оприлюднила влада штату Мінас-Жерайс у ніч на середу, 30 січня. Крім того, ще 276 людей вважаються зниклими безвісти, повідомили рятувальники.

Представники рятувальних служб визнають, що кількість загиблих ще зростатиме. "Шанси знайти тих, хто вижив, украй низькі", - сказав речник місцевих пожежних і рятувальних служб в інтерв'ю порталу новин G1, цитує інформагенція dpa. Останніх живих потерпілих унаслідок техногенної катастрофи виявили зранку 26 січня.

Вже кілька днів рятувальники за допомогою спеціальної техніки намагаються виявити тіла загиблих завдяки функції геолокації в мобільних телефонах. Раніше місцева влада повідомляла, що в пошуково-рятувальних роботах беруть участь близько 200 рятувальників. До робіт залучено спецтехніку, в тому числі й 13 гелікоптерів.

Органам влади вдалося евакуювати з зони лиха близько 24 тисяч людей. Також днями стало відомо, що Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення на допомогу місцевим рятувальникам.

У бразильській гірничодобувній компанії Vale SA, якій належав об'єкт, де сталася катастрофа, стверджують, що внаслідок прориву греблі розлилося близько 12 мільйонів кубометрів мулу, котрі поховали під собою як будівлі компанії, так і сусідні населені пункти. Натомість місцеві ЗМІ наводять іншу цифру - 13 мільйонів кубометрів.

Раніше суд заморозив понад три мільярди доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Тим часом міністерство охорони довкілля наклало на Vale SA штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро. - Ред.).

29 січня бразильська поліція затримала трьох інженерів розташованого у Мюнхені підприємства TÜV Süd. Фахівці цього підприємства ще торік проводили огляд греблі, де стався прорив.

Як повідомлялося, інцидент трапився 25 січня.