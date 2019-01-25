Прорив греблі в Бразилії: кількість жертв зросла до 65

Жертвами прориву греблі на південному сході Бразилії стало щонайменше 65 осіб. Такі оновлені підтверджені дані про кількість загиблих оприлюднила влада штату Мінас-Жерайс в ніч на вівторок, 29 січня. Крім того, ще 279 людей вважаються зниклими безвісти, повідомили рятувальники.

Представники рятувальних служб переконані, що кількість загиблих ще зростатиме. "На жаль, украй малоймовірно знайти тих, хто вижив", - сказав речник місцевих пожежних та рятувальних служб в інтерв'ю телеканалу Globo News, цитує агенція новин dpa. Останніх живих потерпілих унаслідок техногенної катастрофи виявили 26 січня.

За допомогою спеціальної техніки рятувальники намагаються виявити тіла загиблих завдяки функції геолокації в мобільних телефонах. Тим часом мул повільно висихає, тож рятувальники почали працювати в раніше недоступних для них місцях, вишукуючи тіла загиблих.

Раніше місцева влада повідомляла, що в пошуково-рятувальних роботах беруть участь близько 200 рятувальників. До робіт залучено спецтехніку, в тому числі й 13 гелікоптерів. Органам влади вдалося евакуювати з зони лиха близько 24 тисяч людей. Також днями стало відомо, що Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення на допомогу місцевим рятувальникам.

У бразильській гірничодобувній компанії Vale SA, якій належав об'єкт, де сталася катастрофа, стверджують, що внаслідок прориву греблі розлилося близько 12 мільйонів кубометрів мулу, котрі поховали під собою як будівлі компанії, так і сусідні населені пункти. Натомість місцеві ЗМІ наводять іншу цифру - 13 мільйонів кубометрів.

Раніше суд заморозив понад 3 мільярди доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Тим часом міністерство охорони довкілля наклало на Vale SA штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро. - Ред.).

Як повідомлялося, інцидент стався 25 січня.