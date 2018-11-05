Проміжні вибори в США: молодь проти Трампа? (відео)

Соціологічні опитування показують, що молодь зі значним відривом віддає перевагу демократам над республіканцями, а також переважно не схвалює дій президента Дональда Трампа. Для демократів це добра новина - звичайно, якщо вони переконають людей з’явитися на дільниці. На попередніх проміжних виборах лише 16% виборців віком від 18 до 29 років проголосували.