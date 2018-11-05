 Проміжні вибори в США: молодь проти Трампа? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 06.11.2018

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Проміжні вибори в США: молодь проти Трампа? (відео)

І демократи, і республіканці борються за голоси молодих виборців на виборах в Конгрес США. Виборча кампанія-2018 особлива запекла - через суперечливе президентство Дональда Трампа.

Проміжні вибори в Конгрес США стануть вотумом довіри президенту Дональду Трампу, якого обрали два роки тому

Проміжні вибори в Конгрес США стануть вотумом довіри президенту Дональду Трампу, якого обрали два роки тому

Соціологічні опитування показують, що молодь зі значним відривом віддає перевагу демократам над республіканцями, а також переважно не схвалює дій президента Дональда Трампа. Для демократів це добра новина - звичайно, якщо вони переконають людей з’явитися на дільниці. На попередніх проміжних виборах лише 16% виборців віком від 18 до 29 років проголосували. 

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Twitter видалив 10 тисяч профілів, що мали впливати на виборців у США

Компанія Twitter видалила понад 10 тисяч профілів, котрі провокували громадян США не йти на проміжні вибори до Конгресу. (03.11.2018)  

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У США 31 липня розпочинається судовий процес у справі Пола Манафорта, колишнього політтехнолога Віктора Януковича та екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа. Головні обвинувачення - у підбірці DW. (31.07.2018)  

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