Проміжні вибори в США: молодь проти Трампа? (відео)

І демократи, і республіканці борються за голоси молодих виборців на виборах в Конгрес США. Виборча кампанія-2018 особлива запекла - через суперечливе президентство Дональда Трампа.
Проміжні вибори в Конгрес США стануть вотумом довіри президенту Дональду Трампу, якого обрали два роки тому
Соціологічні опитування показують, що молодь зі значним відривом віддає перевагу демократам над республіканцями, а також переважно не схвалює дій президента Дональда Трампа. Для демократів це добра новина - звичайно, якщо вони переконають людей з’явитися на дільниці. На попередніх проміжних виборах лише 16% виборців віком від 18 до 29 років проголосували.
Компанія Twitter видалила понад 10 тисяч профілів, котрі провокували громадян США не йти на проміжні вибори до Конгресу. (03.11.2018)
У США заявляють про потенційну загрозу втручання РФ у вибори до Конгресу США, та у президентські вибори 2020 року. (03.08.2018)
У США 31 липня розпочинається судовий процес у справі Пола Манафорта, колишнього політтехнолога Віктора Януковича та екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа. Головні обвинувачення - у підбірці DW. (31.07.2018)