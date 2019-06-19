 Прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення у справі MH17 чотирьом особам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2019

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Новини

Прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення у справі MH17 чотирьом особам

У справі катастрофи MH17 обвинувачення висунуть Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), Сергію Дубинському, Олегу Пулатову і Леоніду Харченку. Їх судитимуть за вбивство.

Міжнародна спільна слідча група (JIT) назвала імена підозрюваних у катастрофі MH17

Міжнародна спільна слідча група (JIT) назвала імена підозрюваних у катастрофі MH17

Прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення у справі MH17 проти чотирьох осіб, причетних до катастрофи пасажирського літака авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом у липні 2014 року. А саме проти громадян РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка. Усім чотирьом підозрюваним висунуть обвинувачення в убивстві. Суд відбуватиметься у Нідерландах і розпочнеться 9 березня 2020 року.

Про це в середу, 19 червня, повідомили на прес-конференції Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи літака Boeing рейсу MH17. Кореспондент DW, присутній на оприлюднені нових даних розслідування JIT, повідомив, що атмосфера в залі конгрес-центру в Ньївегейні була "наелектризованою". На прес-конференції були присутні близько 200 журналістів з різних країн світу.

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Четверо підозрюваних у вбивстві

Бойовик і колишній полковник російської ФСБ Ігор Гіркін (більш відомий як Ігор Стрєлков) у так званій "Донецькій Народній Республіці" (ДНР) був у 2014 році "міністром оборони". Розслідувачі групи Bellingcat раніше повідомили, що генерал-майор російської армії Сергій Дубинський у 2014 році відігравав важливу роль у транспортуванні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук" з Росії в Україну і назад.

У координації переміщення ЗРК Дубинському допомагав полковник російської армії Олег Пулатов. Про четвертого підозрюваного бойовика Харченка наразі відомо мало. Слідчі вважають, що Харченко наразі може перебувати на непідконтрольній уряду території України.

"Великий день" без "жодних сподівань"

Родичі загиблих з рейсу MH17, яких з висновками Міжнародної спільної слідчої групи ознайомили напередодні офіційної прес-конференції, не мають "жодних сподівань" на те, що підозрюваних притягнуть до відповідальності. Водночас вони кажуть, що нині "великий день" у розслідуванні, адже відкрито шлях для судового розгляду справи, передає кореспондент DW. 

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