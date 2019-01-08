Прокуратура в США висунула обвинувачення юристці з Росії

Прокуратура в Нью-Йорку висунула обвинувачення російській юристці Наталії Весельницькій у перешкоджанні проведенню судового розслідування у справі про відмивання грошей компанією Prevezon Holdings. Про це у вівторок, 8 січня, повідомила прес-служба прокуратури Манхеттена.

Зокрема Весельницьку обвинувачують у тому, що вона, будучи адвокатом захисту, надала неправдиві свідчення в суді, намагаючись ввести слідчих в оману. Юристка приховала від слідства те, що сама "таємно співпрацювала" з російською прокуратурою і допомогла приховати результати розслідування, кажуть американські прокурори, слова яких наводить агенція новин Reuters.

За даними видання Bloomberg, юристка передала в суд матеріали, які вона назвала незалежним розслідуванням російської прокуратури щодо її клієнтів - російської компанії Prevezon Holdings та її власника. Prevezon Holdings підозрюється у відмиванні грошей, отриманих в результаті розкрадання 230 мільйонів доларів російських бюджетних коштів з використанням шахрайської податкової схеми.

Водночас, за інформацією видання New York Times, раніше велике журі присяжних у Нью-Йорку визнало достатніми наявні у влади докази для висунення Весельницькій обвинувачень. Bloomberg також повідомляло з посиланням на власні джерела в прокуратурі, що Весельницька перебуває в Росії.

Ім'я Наталії Весельницької стало відомим після її участі в таємній зустрічі у червні 2016 року з членами виборчого штабу Дональда Трампа - Дональдом Трампом-молодшим, Джаредом Кушнером і Полом Манафортом у Trump Tower.