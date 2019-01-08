 Прокуратура в США висунула обвинувачення юристці з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

Прокуратура в США висунула обвинувачення юристці з Росії

Російську юристку Наталію Весельницьку обвинувачують у наданні неправдивих свідчень у суді у справі про відмивання грошей російською компанією Prevezon Holdings. Своїми діями вона перешкодила слідству.

Наталія Весельницька

Наталія Весельницька

Прокуратура в Нью-Йорку висунула обвинувачення російській юристці Наталії Весельницькій у перешкоджанні проведенню судового розслідування у справі про відмивання грошей компанією Prevezon Holdings. Про це у вівторок, 8 січня, повідомила прес-служба прокуратури Манхеттена.

Зокрема Весельницьку обвинувачують у тому, що вона, будучи адвокатом захисту, надала неправдиві свідчення в суді, намагаючись ввести слідчих в оману. Юристка приховала від слідства те, що сама "таємно співпрацювала" з російською прокуратурою і допомогла приховати результати розслідування, кажуть американські прокурори, слова яких наводить агенція новин Reuters.

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До резонансної зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською адвокаткою Наталією Весельницькою причетні як мінімум чотири людини. DW зібрала найважливішу інформацію про них. (13.07.2017)

Дональд Трамп виправдовує спроби свого сина зібрати компромат на Гілларі Клінтон під час виборів 2016 року за допомогою російської адвокатки. Між тим комітет Сенату заявив про намір допитати Трампа-молодшого. (13.07.2017)

За даними видання Bloomberg, юристка передала в суд матеріали, які вона назвала незалежним розслідуванням російської прокуратури щодо її клієнтів - російської компанії Prevezon Holdings та її власника. Prevezon Holdings підозрюється у відмиванні грошей, отриманих в результаті розкрадання 230 мільйонів доларів російських бюджетних коштів з використанням шахрайської податкової схеми.

Водночас, за інформацією видання New York Times, раніше велике журі присяжних у Нью-Йорку визнало достатніми наявні у влади докази для висунення Весельницькій обвинувачень. Bloomberg також повідомляло з посиланням на власні джерела в прокуратурі, що Весельницька перебуває в Росії.

Ім'я Наталії Весельницької стало відомим після її участі в таємній зустрічі у червні 2016 року з членами виборчого штабу Дональда Трампа - Дональдом Трампом-молодшим, Джаредом Кушнером і Полом Манафортом у Trump Tower.

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Навіщо Трамп-молодший зустрічався з російською адвокаткою? (11.07.2017)

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