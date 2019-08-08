 Прокуратура Венесуели закидає Гуайдо державну зраду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2019

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Новини

Прокуратура Венесуели закидає Гуайдо державну зраду

Ну думку прокуратури Венесуели, Хуан Гуайдо винен у державній зраді через те, що хоче відмовитися від претензій на територію сусідньої Гайани.

Прокуратура Венесуели закидає Гуайдо державну зраду, бо він хоче відмовитися від претензій на територію Гайани

Прокуратура Венесуели закидає Гуайдо державну зраду, бо він хоче відмовитися від претензій на територію Гайани

Прокуратура Венесуели розпочала розслідування щодо тимчасового президента країни Хуана Гуайдо за підозрою у ймовірній державній зраді. Приводом послужили плани політика відмовитися від "історичних претензій" Венесуели на спірну територію, що належить сусідній Гайані, заявив генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб в п'ятницю, 6 вересня.

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Торік сили безпеки Венесуели вбили понад п'ять тисяч осіб під час "опору владі". Ще понад півтори тисячі були вбиті за перші 4,5 місяці 2019 року. (04.07.2019)

Президент Венесуели Ніколас Мадуро відкликав урядову делегацію від майбутніх переговорів з представниками опозиції після накладення санкцій з боку США. (08.08.2019)

За версією венесуельської прокуратури, таким чином Гуайдо нібито намагався заручитися підтримкою з боку Великобританії, адже Гайана є єдиною англомовною державою у Південній Америці, зауважує агенція dpa.

Спірний регіон займає близько двох третин території Гайани. Кордон був визначений судом у 1899 році, проте офіційний Каракас не визнає цього рішення. У 2015 році біля берегів спірної території були виявлені великі поклади нафти.

Венесуела переживає глибоку економічну і політичну кризу. Боротьба за владу між Хуаном Гуайдо і главою країни Ніколасом Мадуро триває вже багато місяців. Близько півсотні держав, зокрема Сполучені Штати Америки і Німеччина, визнали Гуайдо тимчасовим президентом. Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність серед інших визнають Росія, Китай і Куба. 

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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