Прокуратура Венесуели закидає Гуайдо державну зраду

Прокуратура Венесуели розпочала розслідування щодо тимчасового президента країни Хуана Гуайдо за підозрою у ймовірній державній зраді. Приводом послужили плани політика відмовитися від "історичних претензій" Венесуели на спірну територію, що належить сусідній Гайані, заявив генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб в п'ятницю, 6 вересня.

За версією венесуельської прокуратури, таким чином Гуайдо нібито намагався заручитися підтримкою з боку Великобританії, адже Гайана є єдиною англомовною державою у Південній Америці, зауважує агенція dpa.

Спірний регіон займає близько двох третин території Гайани. Кордон був визначений судом у 1899 році, проте офіційний Каракас не визнає цього рішення. У 2015 році біля берегів спірної території були виявлені великі поклади нафти.

Венесуела переживає глибоку економічну і політичну кризу. Боротьба за владу між Хуаном Гуайдо і главою країни Ніколасом Мадуро триває вже багато місяців. Близько півсотні держав, зокрема Сполучені Штати Америки і Німеччина, визнали Гуайдо тимчасовим президентом. Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність серед інших визнають Росія, Китай і Куба.