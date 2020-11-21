Росія продовжила продовольче ембарго до кінця 2019 року

Запроваджене ще у серпні 2014 року продовольче ембарго Росія продовжує до 31 грудня 2019 року. Воно стосується продукції з країн, які приєдналися до санкцій проти РФ.