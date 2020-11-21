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Продовольче ембарго – заборона ввозу – в цьому випадку – продуктів харчування.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "продовольче ембарго". Приштина – столиця Косова. У Приштині проживає понад 200 тисяч людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що Росія навряд чи запровадить нові контрзаходи проти ЄС в разі продовження дії санкцій Заходу проти Москви. Утім, продовольче ембарго в цьому разі зберігатиметься.