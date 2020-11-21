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Продовольче ембарго

Продовольче ембарго – заборона ввозу – в цьому випадку – продуктів харчування.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "продовольче ембарго". Приштина – столиця Косова. У Приштині проживає понад 200 тисяч людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго

Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго 21.11.2020

Володимир Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго. Відповідний указ опублікований на сайті Кремля.
Економічні війни Росії: як Москва сусідів карає (24.06.2019)

Економічні війни Росії: як Москва сусідів карає (24.06.2019) 25.06.2019

Росія вже не вперше мститься сусіднім країнам забороною імпорту товарів і продуктів. В залежності від політичної ситуації, Кремль то запроваджує обмеження, то їх знімає.

Росія продовжила контрсанкції щодо ЄС

Росія продовжила контрсанкції щодо ЄС 24.06.2019

Продовольче ембарго щодо ЄС було накладене Росією у 2014 році. Тепер спеціальні економічні заходи подовжили до 2021 року.
Під нове ембарго РФ потрапили українські товари на півмільярда доларів

Під нове ембарго РФ потрапили українські товари на півмільярда доларів 29.12.2018

Загальний обсяг імпорту Росією українських товарів, на які накладено нову заборону, становитиме цього року 510 мільйонів доларів США. Найбільше ембарго вдарить по виробниках вина, трансформаторів, паперу та шпалер.
Росія запровадила ембарго на алкоголь, олію і солодощі з України

Росія запровадила ембарго на алкоголь, олію і солодощі з України 29.12.2018

У відповідь на економічні санкції, запроваджені Києвом щодо Росії, Москва вдалася до торговельного ембарго на продовольчі товари, а також деякі промислові товари і сировину з України.
Чотири роки ембарго: чи виправдала себе російська політика контрсанкцій

Чотири роки ембарго: чи виправдала себе російська політика контрсанкцій 09.08.2018

Продовольчі контрсанкції допомогли імпортозаміщенню в Росії, проте загалом погано позначилися на економіці країни, вважають експерти. Крім того, санкції негативно вплинули на якість продуктів.
Росія продовжила продовольче ембарго до кінця 2019 року

Росія продовжила продовольче ембарго до кінця 2019 року 12.07.2018

Запроваджене ще у серпні 2014 року продовольче ембарго Росія продовжує до 31 грудня 2019 року. Воно стосується продукції з країн, які приєдналися до санкцій проти РФ.
Росія запроваджує ембарго на українську сіль

Росія запроваджує ембарго на українську сіль 13.09.2016

Сіль потрапила до списку товарів, на які поширюється російське продовольче ембарго. Обмеження набере чинності 1 листопада 2016 року.
Київ хоче подовження дії обмежень на торгівлю з Росією до кінця 2017

Київ хоче подовження дії обмежень на торгівлю з Росією до кінця 2017 30.06.2016

У відповідь на подовження Росією продовольчого ембарго до кінця 2017 року міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує дзеркально подовжити дію українських контрсанкцій на такий самий період.
Росія продовжить продовольче ембарго щодо країн Заходу на півтора року

Росія продовжить продовольче ембарго щодо країн Заходу на півтора року 27.05.2016

Росія має намір продовжити продовольче ембарго проти країн Заходу не на рік, а на півтора. Підготувати відповідні документи вже доручив російський прем'єр Дмитро Медведєв.
Як російське ембарго може допомогти українській економіці

Як російське ембарго може допомогти українській економіці 23.11.2015

В уряді визнають - продовольче ембарго на українські продукти з боку Кремля принесе багатомільйонні збитки. Але вже у середньостроковій перспективі воно може мати позитивні наслідки.
Росія погрожує з 1 січня запровадити ембарго на українські продукти

Росія погрожує з 1 січня запровадити ембарго на українські продукти 24.08.2015

Продовольче ембарго Росії щодо української продукції може набути чинності вже 1 січня 2016 року, якщо Москві не вдасться домовитися про додаток до угоди про ЗВТ між Україною-ЄС.
Продовження контрсанкцій Росії - причини не лише політичні

Продовження контрсанкцій Росії - причини не лише політичні 06.08.2015

З 6 серпня Москва подовжила дію ембарго на ввіз продовольства з країн, які підтримали антиросійські санкції. У Кремля на це не тільки політичні причини, вважають експерти.
Міністр економіки РФ: Москва навряд чи запровадить нові санкції проти Заходу

Міністр економіки РФ: Москва навряд чи запровадить нові санкції проти Заходу 18.06.2015

Глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що Росія навряд чи запровадить нові контрзаходи проти ЄС в разі продовження дії санкцій Заходу проти Москви. Утім, продовольче ембарго в цьому разі зберігатиметься.
Росія хоче послабити продовольче ембарго щодо окремих країн ЄС

Росія хоче послабити продовольче ембарго щодо окремих країн ЄС 11.03.2015

Міністерство сільського господарства РФ шукає можливість послаблення продовольчого ембарго щодо окремих країн Євросоюзу. В першу чергу це рішення може стосуватися Греції, Угорщини та Кіпру.
Польща просить Єврокомісію оскаржити у СОТ російське продовольче ембарго

Польща просить Єврокомісію оскаржити у СОТ російське продовольче ембарго 19.08.2014

Польща звернулася до Європейської комісії з проханням подати до СОТ офіційну скаргу проти російських санкцій, які забороняють постачання деяких харчових продуктів із ЄС.