Продаж землі у Німеччині: як це робиться і скільки коштує (відео)

Верховна Рада попередньо підтримала скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. А як працює ринок землі у Німеччині? Скільки коштує гектар? Що потрібно для купівлі-продажу земельної ділянки?
Земля в Німеччині, як і славнозвісне пиво, сосиски та автомобілі - товар, який, хоч і з певними нюансами, але вільно купується, продається, а з роками стає лише дорожчим. Ціна і так на недешеву землю сільськогосподарського призначення зросла в середньому по Німеччині за останні десять років більш ніж удвічі.
За даними федеральної статистики, найдорожчою є земля в Баварії, де вартість одного гектара сягає майже 65 тисяч євро. При цьому різниця в ціні зі східними землями вражаюча - у понад шість разів! Так, приміром, у Тюрингії та Бранденбурзі гектар коштує 10-11 тисяч євро. Середня ж вартість гектарa сільськогосподарської землі у Німеччині у 2018-му році становила 25 з половиною тисяч євро.
Обмежень для іноземців немає - так само, як і для фізичних чи юридичних осіб. Ціни встановлює ринок. Загальна процедура купівлі землі виглядає так:
Більшістю голосів парламент попередньо підтримав скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Раніше Зеленський обіцяв референдум щодо продажу землі іноземцям. (13.11.2019)
Ухвалення запланованої урядом земельної реформи змогло б надати поштовх українській економіці та розкрити її "величезний потенціал", наголошують у представництві Європейського Союзу в Україні. (13.11.2019)
В Україні тривають запеклі дебати щодо створення ринку землі. Для одних це гарна новина, для інших - не дуже. Хто виграє від ринку землі? Відповідь - у статті DW. (13.11.2019)
Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Як він ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW. (29.10.2019)