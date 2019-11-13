Продаж землі у Німеччині: як це робиться і скільки коштує (відео)

Земля в Німеччині, як і славнозвісне пиво, сосиски та автомобілі - товар, який, хоч і з певними нюансами, але вільно купується, продається, а з роками стає лише дорожчим. Ціна і так на недешеву землю сільськогосподарського призначення зросла в середньому по Німеччині за останні десять років більш ніж удвічі.

За даними федеральної статистики, найдорожчою є земля в Баварії, де вартість одного гектара сягає майже 65 тисяч євро. При цьому різниця в ціні зі східними землями вражаюча - у понад шість разів! Так, приміром, у Тюрингії та Бранденбурзі гектар коштує 10-11 тисяч євро. Середня ж вартість гектарa сільськогосподарської землі у Німеччині у 2018-му році становила 25 з половиною тисяч євро.

Обмежень для іноземців немає - так само, як і для фізичних чи юридичних осіб. Ціни встановлює ринок. Загальна процедура купівлі землі виглядає так: