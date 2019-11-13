 Продаж землі у Німеччині: як це робиться і скільки коштує (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Продаж землі у Німеччині: як це робиться і скільки коштує (відео)

Верховна Рада попередньо підтримала скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. А як працює ринок землі у Німеччині? Скільки коштує гектар? Що потрібно для купівлі-продажу земельної ділянки?

Найдорожчою є земля в Баварії, де вартість одного гектара сягає майже 65 тисяч євро

Найдорожчою є земля в Баварії, де вартість одного гектара сягає майже 65 тисяч євро

Земля в Німеччині, як і славнозвісне пиво, сосиски та автомобілі - товар, який, хоч і з певними нюансами, але вільно купується, продається, а з роками стає лише дорожчим. Ціна і так на недешеву землю сільськогосподарського призначення зросла в середньому по Німеччині за останні десять років більш ніж удвічі. 

За даними федеральної статистики, найдорожчою є земля в Баварії, де вартість одного гектара сягає майже 65 тисяч євро. При цьому різниця в ціні зі східними землями вражаюча - у понад шість разів! Так, приміром, у Тюрингії та Бранденбурзі гектар коштує 10-11 тисяч євро. Середня ж вартість гектарa сільськогосподарської землі у Німеччині у 2018-му році становила 25 з половиною тисяч євро.

Обмежень для іноземців немає - так само, як і для фізичних чи юридичних осіб. Ціни встановлює ринок. Загальна процедура купівлі землі виглядає так:

DW.COM

Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування мораторію на продаж землі

Більшістю голосів парламент попередньо підтримав скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Раніше Зеленський обіцяв референдум щодо продажу землі іноземцям. (13.11.2019)  

Євросоюз підтримує плани уряду в Києві щодо земельної реформи

Ухвалення запланованої урядом земельної реформи змогло б надати поштовх українській економіці та розкрити її "величезний потенціал", наголошують у представництві Європейського Союзу в Україні. (13.11.2019)  

Досить міфів: хто виграє від скасування мораторію на продаж землі в Україні

В Україні тривають запеклі дебати щодо створення ринку землі. Для одних це гарна новина, для інших - не дуже. Хто виграє від ринку землі? Відповідь - у статті DW. (13.11.2019)  

Продаж землі в Україні: що думає німецький фермер про скасування мораторію (відео)

Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Як він ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW. (29.10.2019)  

Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео)

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість? (01.10.2019)  

Також за темою

Продаж землі: як це врегульовано в Німеччині (13.11.2019) 13.11.2019

Верховна Рада попередньо підтримала скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. А як працює ринок землі у Німеччині? Скільки коштує гектар? І що потрібно для купівлі-продажу земельної ділянки?

Реклама

Докладно

Під час обговорення законопроєкту про продаж землі народні депутати вдавались до блокування трибуни

Як Верховна Рада за законопроєкт про продаж землі голосувала

Закопроєкт про запуск ринку землі у першому читанні проголосував парламент.  

Найдорожчою є земля в Баварії, де вартість одного гектара сягає майже 65 тисяч євро

Продаж землі у Німеччині: як це робиться (відео)

Як працює ринок землі у Німеччині? Скільки коштує гектар? Що потрібно для купівлі-продажу земельної ділянки?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  