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Приштина

Приштина – місто, столиця Косова.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Приштина". Приштина – столиця Косова. Кількість населення міста перевищує 200 тисяч людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Косово збирається подати заявку на вступ до ЄС

Косово збирається подати заявку на вступ до ЄС 08.12.2021

Про намір приєднатися до Євросоюзу делегація Косова повідомила за підсумками засідання Ради стабілізації та асоціації у Брюсселі.
У Косові обирають новий парламент

У Косові обирають новий парламент 14.02.2021

Дострокові вибори в Косові проводять після рішення Конституційного суду країни, який визнав призначення уряду нелегітимним.
Косово: уряд відправили у відставку через суперечки щодо коронавірусу

Косово: уряд відправили у відставку через суперечки щодо коронавірусу 26.03.2020

Розбіжності між партнерами по коаліції щодо стратегії боротьби з пандемією коронавірусу призвели до вотуму недовіри уряду у Приштині. Він протримався при владі шість тижнів.
Парламент Косова висловив довіру новому уряду

Парламент Косова висловив довіру новому уряду 03.02.2020

Парламент Косова висловив довіру новому коаліційному уряду, про який домовилися напередодні. Прем'єр-міністром став лідер партії "Самовизначення" Альбін Курті.
У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію

У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію 02.02.2020

Лідери двох колишніх опозиційних партій в останній момент домовилися про створення урядової коаліції у Косові. Процес переговорів був важким і тривалим через суперечки стосовно розподілу посад.
Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові

Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові 07.10.2019

Опозиціонери виступають за відновлення переговорів з Сербією. Демократична партія Косова, що мала владу з 2007 року, визнала поразку.

Пором Естонія: чому балтійський Титанік досі на дні - Європа у фокусі (відео)

Пором "Естонія": чому "балтійський Титанік" досі на дні - "Європа у фокусі" (відео) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Затоплення "Естонії": пором не піднімають з дна Балтики через теракт? - "Європа у фокусі" (23.09.2019) 23.09.2019

Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.

Напруженість у відносинах між Косовом та Сербією зростає

Напруженість у відносинах між Косовом та Сербією зростає 22.11.2018

У Белграді повідомляють про направлення Приштиною силовиків в населені сербами північні райони Косова. Натомість Приштина запевняє. що не скасує високі мита на сербські товари аж до визнання Сербією незалежності Косова.
Косову знову відмовили у членстві в Інтерполі

Косову знову відмовили у членстві в Інтерполі 20.11.2018

Прохання Косова про вступ до міжнародної організації вже втретє відхилили. Приштина звинувачує Белград у проведенні "шаленої кампанії" з метою завадити вступу Косова до Інтерполу.
Белград погрожує застосувати війська для захисту сербів у Косові

Белград погрожує застосувати війська для захисту сербів у Косові 15.01.2017

Сербський потяг, розписаний гаслами "Косово - це Сербія", зупинили перед кордоном Косова. Приштина заявляє про загрозу суверенітету Косова.
Поліція розігнала сльозогінним газом протести в Косові

Поліція розігнала сльозогінним газом протести в Косові 09.01.2016

Мітинг організували опозиційні партії, які вимагають відставки уряду та нових виборів. Мітингувальники виступають, зокрема, проти угоди з Сербією, яка передбачає розширення автономії сербської меншини.
ЄК: Україна та Грузія готові до скасування віз, Косово - має допрацювати

ЄК: Україна та Грузія готові до скасування віз, Косово - має допрацювати 18.12.2015

Єврокомісія оприлюднила остаточні звіти щодо виконання Україною, Грузією та Косовом "безвізового плану". Київ та Тбілісі впоралися із завданням, Приштина – має виконати ще ряд зобов’язань.
Косово: на крок ближче до Євросоюзу

Косово: на крок ближче до Євросоюзу 27.10.2015

Косово - остання країна Південно-Східної Європи, що має тепер підписати угоду про стабілізацію та асоціацію з ЄС. Утім, до кінцевої мети євроінтерграційного процесу - вступу до Євросоюзу - шлях країни ще довгий.
Звести мости: Маленькі кроки на шляху до примирення між Сербією і Косовим

Звести мости: Маленькі кроки на шляху до примирення між Сербією і Косовим 27.08.2015

Белград і Приштина підписали чотири угоди, які мають сприяти нормалізації відносин між ними. Однак виконати ці угоди буде непросто, адже кожна сторона вважає себе переможницею.
Співпраця замість конфронтації у Косові

Співпраця замість конфронтації у Косові 01.04.2013

Серби, які мешкають на півночі Косова, не хочуть визнавати центрального уряду в Приштині. Проте дві третини косовських сербів із інших частин країни прагнуть інтегруватися.
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