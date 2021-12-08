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Приштина – місто, столиця Косова.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Приштина". Приштина – столиця Косова. Кількість населення міста перевищує 200 тисяч людей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Затоплення "Естонії": чому пором вже 25 років не піднімають з дна Балтики. Російська Арктика: що загрожує ненцям. Косово: чому не вдається побороти контрабанду. Швейцарія: за які права страйкують жінки. Великобританія: активісти відстоюють свободу пересування.