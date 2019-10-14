 Причетний до ″українського скандалу″ міністр енергетики США йде у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

Причетний до "українського скандалу" міністр енергетики США йде у відставку

Рік Перрі має свідчити у Палаті представників Конгресу в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа у зв'язку з так званим "українським скандалом". Тепер він іде у відставку з посади міністра енергетики.

Рік Перрі

Рік Перрі

Причетний до так званого "українського скандалу" в США міністр енергетики країни Рік Перрі залишить посаду до кінця року. Про це у четвер, 17 жовтня, під час візиту до Техасу повідомив президент США Дональд Трамп. Він не назвав причини звільнення Перрі, зазначивши, що він робив "фантастичну роботу" на посаді міністра. "Але три роки - це тривалий час", - зазначив президент. Наступник Перрі, за словами президента, вже обраний, однак Трамп не повідомив, хто ним буде.

Ім'я Ріка Перрі останнім часом неодноразово згадувалось в контексті скандалу навколо розмви Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні. В одному з інтерв'ю Перрі зізнався, що обмінювався думками з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані щодо корупції в Україні. Представники Демократичної партії хочуть дізнатися більше, що саме вони обговорювали. Минулого тижня Конгрес відправив йому запит щодо надання відповідних документів. Незабаром Перрі має свідчити щодо цієї справи у Палаті представників Конгресу.

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Зроблені президентом Зеленським заяви про відсутність шантажу та тиску на нього з боку Трампа мали би покласти край "побрехенькам" демократів, заявив президент США. Він також звинуватив ЗМІ й демократів у змові. (10.10.2019)

Віцепрезидент США Майк Пенс та особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані відмовились надати Палаті представників Конгресу документи у справі щодо України, через яку демократи розпочали процедуру імпічменту. (16.10.2019)

Перрі був залучений до підготовки телефонної розмови між Трампом та Зеленським 25 липня, повідомляє інформагенція AP. За словами речниці Перрі, він хотів щоб Трамп обговорив з Зеленським енергетичні питання, пов'язані з зусиллями США щодо встановлення зв'язків зі Східною Європою.

За даними американських ЗМІ, Рік Перрі входив до групи осіб, близьких до Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, які намагалася змінити керівництво української державної компанії "Нафтогаз України".

Як відомо, у США з вересня триває скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента.

  • Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон (picture-alliance/dpa/J. Ernst)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Рекс Тіллерсон

    Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

  • Колишній старший радник Трампа з економічних питань Гері Кон (Getty Images/D. Angerer)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Гері Кон

    До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

  • Хоуп Хікс (Reuters/L. Millis)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Хоуп Хікс

    Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

  • Колишній стратегічний радник Трампа Стівен Беннон (Getty Images/M. Wilson)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Стів Беннон

    Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

  • Ентоні Скарамуччі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Ентоні Скарамуччі

    53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

  • Райнс Прібус

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Райнс Прібус

    Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

  • Шон Спайсер

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Шон Спайсер

    Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

  • Джеймс Комі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Комі

    Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

  • Майкл Флінн

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Майкл Флінн

    Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

  • Гепрокурор і міністр юстиції США Джефф Сешнс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джефф Сешнс

    Генпрокурор і міністр юстиції Джефф Сешнс подав у відставку в листопаді 2018 року -наступного дня після того, як республіканці втратили більшість у нижній палаті Конгресу. Це фактично розв'язує руки демократам і дозволяє вимагати поглибленого розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Сешнса вважали гарантом того, що слідство триватиме без втручання з боку Білого дому.

  • Міністр оборони Джеймс Меттіс

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Меттіс

    Чотиризірковий генерал США, колишній командувач НАТО від самого початку роботи з Трампом не приховував розбіжності в поглядах. Меттіс публічно критикував позицію президента щодо ядерної програми Ірану, а також не погоджувався з планами виводу військ США з Афганістану та Сирії. Після наказу Трампа виходити з Сирії Меттіс заявив у відставку, пояснивши причини на двох сторінках.

    Автор: Світлана Кореновська


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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW. (21.12.2018)  

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