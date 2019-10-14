Причетний до "українського скандалу" міністр енергетики США йде у відставку

Причетний до так званого "українського скандалу" в США міністр енергетики країни Рік Перрі залишить посаду до кінця року. Про це у четвер, 17 жовтня, під час візиту до Техасу повідомив президент США Дональд Трамп. Він не назвав причини звільнення Перрі, зазначивши, що він робив "фантастичну роботу" на посаді міністра. "Але три роки - це тривалий час", - зазначив президент. Наступник Перрі, за словами президента, вже обраний, однак Трамп не повідомив, хто ним буде.

Ім'я Ріка Перрі останнім часом неодноразово згадувалось в контексті скандалу навколо розмви Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні. В одному з інтерв'ю Перрі зізнався, що обмінювався думками з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані щодо корупції в Україні. Представники Демократичної партії хочуть дізнатися більше, що саме вони обговорювали. Минулого тижня Конгрес відправив йому запит щодо надання відповідних документів. Незабаром Перрі має свідчити щодо цієї справи у Палаті представників Конгресу.

Перрі був залучений до підготовки телефонної розмови між Трампом та Зеленським 25 липня, повідомляє інформагенція AP. За словами речниці Перрі, він хотів щоб Трамп обговорив з Зеленським енергетичні питання, пов'язані з зусиллями США щодо встановлення зв'язків зі Східною Європою.

За даними американських ЗМІ, Рік Перрі входив до групи осіб, близьких до Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, які намагалася змінити керівництво української державної компанії "Нафтогаз України".

Як відомо, у США з вересня триває скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента.