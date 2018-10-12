 Притік мігрантів до Німеччини зменшується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

Притік мігрантів до Німеччини зменшується

У 2017 році кількість мігрантів, які прибули до Німеччини та залишились, знизилась до 416 тисяч, що є найнижчим показником за останні три роки.

Притік мігрантів до Німеччини скорочується

Притік мігрантів до Німеччини скорочується

Кількість мігрантів, які прибувають до Німеччини та залишаються в ній, щороку зменшується, повідомили у Федеральному відомстві статистики у понеділок, 15 жовтня. У 2017 році на територію ФРН в'їхали на 416 тисяч мігрантів більше, ніж залишили країну. Це найнижчий показник за останні три роки. У 2016 році чистий притік мігрантів склав 500 тисяч, а у 2015 році, який став рекордним за кількістю нових мігрантів, - 1,14 мільйона.

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Мігранти, які прибувають до ФРН, не забезпечуються краще за інших, тому не існує підстав їх ненавидіти, наголошує німецька канцлерка Анґела Меркель. (08.10.2018)

2015 року в Німеччині зафіксували історичний рекорд показників міграції. Чистий притік нових людей до країни за рік становив 1,14 мільона осіб. Велика частина з них - ті, хто шукає у ФРН притулку. (21.03.2016)

Загалом минулого року до ФРН прибули 1,5 мільйона осіб, 89 відсотків з них мали один іноземний паспорт. У 2016 році загалом приїхали 1,8 мільйона людей.

Більшість мігрантів у 2017 році прибула до Німеччини з Європейського Союзу - 239 тисяч. Друге місце посідають вихідці з Азії - 140 тисяч, а на третій позиції мігранти з Африки - 35 тисяч.

Більшість мігрантів, що прибули з країн-членів Європейського Союзу, є румунами, поляками, хорватами та болгарами. Серед мігрантів з європейських країн, що не входять до ЄС, більшість були з Косова, Сербії, Македонії та Албанії. 

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Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

  • Дамаск. Разрушенные в результате авианалета дома

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    Поранені допомагають у пошуках

    Сирійське місто Дума, що розташоване на північному сході від Дамаска. Хоча цей чоловік сам поранений, разом з іншими він займається пошуками тих, хто вижив. Незадовго до того сирійська армія, яка підкоряється президенту Башару Ассаду, нанесла чергового авіаудару. За оцінками ООН, з 2011 року, коли в Сирії почалася громадянська війна, загинули мінімум 250 тисяч людей.

  • Турция, город Суруч. Лагерь для приема беженцев.

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    Війна у полі зору

    У таборі для біженців, розташованому в турецькому місті Суруч, знайшли притулок близько 40 тисяч сирійців, які втікали від громадянської війни. Вона вирує лише за декілька кілометрів звідси, в сирійському місті Кобане, яке видно на горизонті. Сам табір виглядає як невелике поселення: з мечетями, школами і широкими вулицями. Однак надовго тут затримуватися ніхто не хоче.

  • Сирийский беженец показывает свой шрам

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    Позначений війною

    Абдурахман Ясер аль-Саад дістався турецького Ізміра. 16-річний сирієць показує іншим біженцям величезний шрам на животі. Юнак був у школі, коли сирійські ВПС скинули на неї "бочкову бомбу" - запальну бомбу кустарного виробництва. Абдурахмана важко поранило.

  • Юная сирийская беженка в Турции.

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    В очікування кращого життя

    По дорозі до ЄС багато біженців опиняються в Ізмірі. Звідси вони хочуть їхати далі, до Греції. При цьому рятувальні жилети відіграють важливу роль, оскільки далеко не всі вміють плавати, а човни і кораблі нелегальних перевізників, як правило, переповнені. В очікуванні наступного етапу своєї "подорожі", люди ночують під відкритим небом. Дозволити собі готель вони не можуть.

  • Турция. Беженец, добравшийся до берега.

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    Переплив

    Цей біженець все-таки зумів допливти до берега турецького курорту Бодрум. Раніше він намагався проникнути на одни з надувних човнів, на яких контрабандисти перевозять людей до Греції. Ця "послуга" коштує великих грошей - близько 1000 євро за людину

  • Остров Кос (Греция). Отдыхающие смотрят на лодку с пакистанскими беженцами.

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    Короткий шлях - величезний ризик

    Відпочивальники на пляжі грецького острова Кос спостерігають, як біженці на невеликому човні причалюють до берега. Хоча шлях морем становить усього 4 кілометри, багато хто, як і раніше, тоне, адже не вміє плавати.

  • Туристы идут мимо палаток беженцев.

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    Відпочинок поруч з відчаєм

    По дорозі в готель або на пляж туристи на острові Кос проходять повз намети біженців. Чи можна на них дивитися? Чи потрібно їм допомагати?

  • Переполненный поезд с беженцами в городе Гевгелии (Македония).

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    У потяг за будь-яку ціну

    Багато біженців намагаються через Балкани потрапити з Греції до Східної Європи. Важливий проміжний пункт - вокзал міста Гевгелія, Македонія. Після кількох днів очікування всі хочуть за бцдь-яку ціну потрапити в потяг, який йде в напрямку Сербії.

  • Сирийские беженцы пытаются пешком перейти границу Сербии с Венгрией.

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    По покинутій залізниці

    Ця картина здається майже романтичною. З першими променями сонця сотні біженців вирушають в дорогу з Сербії до Угорщини по покинутій залізниці. Звідти багато хто піде далі - до Австрії і Німеччини. Багатокілометрові переходи забирають у людей останні сили.

  • Венгрия, город Бичке. Полицейские и семья беженцев.

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    Через відчай - на рельси

    Цей чоловік боїться, що його відправлять до угорського табору для біженців, тому він кидається з дружиною і дитиною на залізничні колії вокзалу Бічке. Сирійська родина думала, що їхній потяг поїде з Будапешта до Відня. Замість цього біженцям потрібно пройти реєстрацію в угорських чиновників.

  • Беженцы идут по автомагистрали в направлении Австрии.

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    Пішки до Австрії

    Сотні біженців з Іраку, Сирії та Афганістану вирішили самі керувати своїми долями і пішли пішки угорською автомагістраллю в напрямку Австрії. Вони провели кілька днів на будапештському вокзалі в очікуванні подальшого переїзду - і все марно. Поліція заблокувала залізничну гілку.

  • Беженец с плакатом, на котором изображена Ангела Меркель

    На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

    Меркель як символ надії

    Головний вокзал Мюнхена. Для багатьох біженців, які рятуються від громадянських воєн, канцлерка ФРН Ангела Меркель - символ надії. На відміну від інших європейських країн, у Німеччині біженці можуть почувати себе, як вдома.

    Автор: Настасья Штраухлер, Григорій Аросєв, Марія Клюк


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На човні, потягом, пішки: з Сирії в Німеччину

Від Сирії до Німеччини - близько 3700 кілометрів. Аби подолати їх, багатьом біженцям потрібні тижні, а то й місяці. Небезпека чатує на них уздовж усього шляху. (09.09.2015)  

Аудіо й відео до теми

Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)  

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