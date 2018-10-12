Притік мігрантів до Німеччини зменшується

Кількість мігрантів, які прибувають до Німеччини та залишаються в ній, щороку зменшується, повідомили у Федеральному відомстві статистики у понеділок, 15 жовтня. У 2017 році на територію ФРН в'їхали на 416 тисяч мігрантів більше, ніж залишили країну. Це найнижчий показник за останні три роки. У 2016 році чистий притік мігрантів склав 500 тисяч, а у 2015 році, який став рекордним за кількістю нових мігрантів, - 1,14 мільйона.

Загалом минулого року до ФРН прибули 1,5 мільйона осіб, 89 відсотків з них мали один іноземний паспорт. У 2016 році загалом приїхали 1,8 мільйона людей.

Більшість мігрантів у 2017 році прибула до Німеччини з Європейського Союзу - 239 тисяч. Друге місце посідають вихідці з Азії - 140 тисяч, а на третій позиції мігранти з Африки - 35 тисяч.

Більшість мігрантів, що прибули з країн-членів Європейського Союзу, є румунами, поляками, хорватами та болгарами. Серед мігрантів з європейських країн, що не входять до ЄС, більшість були з Косова, Сербії, Македонії та Албанії.

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