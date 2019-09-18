Пристайко: Умовою "нормандської зустрічі" є письмове погодження "формули Штайнмаєра"

Однією з умов зустрічі лідерів "нормандської четвірки" є письмове погодження "формули Штайнмаєра" на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі. Про це в інтерв'ю виданню "Європейська правда", яке було опубліковане в п'ятницю, 20 вересня, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. "Так, це одна з двох умов для зустрічі лідерів, про яку ми домовилися. Друга умова - ми очікуємо, що на трьох контрольних ділянках буде розведено війська. Потім росіяни додали ще третю умову, яка звучить на кшталт "вироблення чітких формулювань для заяви лідерів", - сказаві він.

Міністр зазначив, що ТКГ 18 вересня в Мінську через технічне непорозуміння письмово не погодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу. При цьому він не виключив, що до тексту, обговорюваного на засіданні ТКГ, можуть бути внесені зміни. "На що він перетвориться - або він залишиться без змін, або щось буде додано - це має вирішити Тристороння контактна група", - сказав він.

При цьому міністр додав, що Україна погодилася на "чітко виписані формулювання, які обговорювали радники". За його словами, у вересні 2019 року радники "нормандської четвірки" погодили не "формулу Штайнмаєра", а інше формулювання. "В ньому також ідеться про те, що закон про особливий статус застосовується (...) на тимчасових умовах, з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам", - пояснив глава МЗС.

За його словами, остання редакція "формули Штайнмаєра" звучить так: "Закон (про особливий статус Донбасу - Ред.) набирає сили о 20:00 за місцевим часом у день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені та проведені у відповідності до Конституції України та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах. Він діятиме на тимчасовій основі до дня публікації остаточних висновків місією БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами.

Умови зняття блокади Донбасу

Пристайко також наголосив, що умовами для зняття економічної блокади Донбасу є повернення Україні її підприємств. "Але ж є блокада підприємств, а є, наприклад, товари щоденного вжитку для наших громадян. Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська чи білоруська, правда?", - сказав Пристайко.

Він також повідомив, що влада планує замінити список товарів, які людям дозволено перевозити через контактну лінію, на список тих, які перевозити заборонено.