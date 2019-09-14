Пристайко пояснив суть "формули Зеленського"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, у чому полягає умовна "формула Зеленського" з припинення війни на Донбасі. Про це він розповів у понеділок, 17 вересня, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Є умовна "формула Зеленського", яка говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які ми можемо зробити, відповідаючи на очікування нашого, в першу чергу, народу", - сказав міністр, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Наприклад, ми спробуємо повернути всіх наших хлопців і дівчат, це одна частина. Ми спробуємо дотягнутися ментально, меседжами, символами, до нашого народу, який залишився по той бік. Наприклад, будувати міст в Станиці Луганській... Ми можемо спробувати зробити так, щоб люди не повинні були приїжджати кожні 60 днів перереєстровуватися, щоб отримувати ту нещасну пенсію, яку вони отримують, а зробити так, щоб людина могла приїхати один раз на рік", - пояснив він.

Щодо обміну утримуваними особами, Пристайко зазначив, що формула "всіх на всіх" не є життєздатною. "Тому що потрібно дуже чітко узгодити, хто ці "всі на всіх", - пояснив очільник українського МЗС.

Крім того, Пристайко також вказав на серйозну проблема зі зниклими безвісти. "Близько 400-500 українців все ще вважаються зниклими безвісти. Щоб точно знати, чи живі вони ще, (…), потрібен доступ до в'язниць, щоб перевірити. На території України це роблять, наприклад, міжнародні організації на зразок Червоного Хреста. На жаль, за п'ять років бойовики жодного разу не допустили Червоний Хрест, щоб перевірити дані про зниклих безвісти", - визнав він.

Перехід до нових радикальних заходів

При цьому Пристайко зазначив, що умовна "формула Зеленського" передбачає також перехід до "якихось нових радикальних заходів", якщо найближчим часом не вийде вирішити проблему з війною на Донбасі.

"На все про все у нас є від пів року до року. І "формула Зеленського" завершується фразою, що у нас немає п'яти років, щоб продовжувати переговори. Це і є умовна "формула Зеленського", - зазначив глава МЗС України.